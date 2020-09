雖然今年黃日華沒有太太陪伴身邊過生日,但太太永遠活在他心中。黃芷晴亦分享了一張1993年她與母親寫給黃日華的生日卡,當年卡上寫了:「We love you and hope you have a bright future!」圈中好友張繼聰、胡杏兒、陳自瑤、莊思敏等都祝賀華哥生日快樂。

娛樂組