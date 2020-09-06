「配音王」聲演包拯深入民心

後悔配戒煙廣告

炳哥曾說最後悔的配音是尤伯連納死於肺癌前的勸人戒煙廣告，「唔好食煙，無論點都好，千祈唔好食煙……」這廣告深入民心，但導致他已配音的香煙廣告要換人聲演，令他收入少了，他喊得一句句，後來也禁了香煙廣告。

炳哥於1970年代為無綫的外購劇配音，早期播映美劇《合家歡》中「標叔叔」親切的聲音，正是他聲演，還有《神探俏嬌娃》中只聞其聲的查理，每次也會說：「Hi！3位靚女！」有神秘感。到1990年代，台劇《包青天》系列中他聲演包拯，他跟男主角金超群形神合一，深入民心。他也為很多動畫配音，其中《IQ博士》中的宇宙大王：「我嘅夢想就係親自駕駛太空船返去我自己星球。」「大便係我見過最美麗嘅花喇！」想當年的小朋友聽到炳哥聲演宇宙大王的對白好開心。相信導演陳詠燊也是當年喜歡宇宙大王的小朋友之一，他在facebook上載宇宙大王的照片留言：「尼克真大王找到太空船回到太空了。歡樂今宵再會，各位觀眾晚安。」

曾說要做到死

炳哥今年曾接受香港演藝人協會訪問，提到配音事業，他說：「要做到死……做到我見到字幕不識配音就收工囉（退休）！」他在無綫配音的最後作品是今年3月在翡翠台播出的《慶餘年》，聲演莊墨韓一角。

娛樂組

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