歌影視播配音瓣瓣掂 《舊歡如夢》唱到街知巷聞

炳哥1960年代尾加入無綫做藝員及配音員，1975年無綫開辦配音訓練班，炳哥是導師之一。1991年炳哥轉投亞視，8年後重返無綫繼續演員和配音員工作。炳哥演過無數電影及電視劇，電影作品有《七擒七縱七色狼》、《學府新潮》等，電視劇有《京華春夢》、《風雲》、《網中人》等。

《大鄉里》電視拍到電影

炳哥與李香琴在《歡樂今宵》演出短劇《大鄉里》大受歡迎，之後拍了多部《大鄉里》系列電影。2014年炳哥獲頒發終身成就獎，同年在無綫《萬千星輝頒獎典禮2014》榮獲「萬千光輝演藝人大獎」，肯定其在演藝圈的付出及貢獻。

娛樂組