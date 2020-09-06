86歲譚炳文肺癌病逝 女兒傷心痛哭︰佢好想完成工作

譚炳文（炳哥）近年身體欠佳，工作量減少，甚少公開露面，最近一次是今年2月參加無綫節目《流行經典50年》錄影，當時他行動不便需要坐輪椅，有女兒相伴。昨日傳來炳哥離世噩耗，消息稱炳哥於6月時發現患上肺癌，癌細胞急速擴散，他接受電療，定時到醫院檢查。前晚他呼吸困難被送入院，至昨晨11時離世，女兒譚淑瑩與家人陪伴在側。

譚淑瑩︰6月發現癌細胞擴散

譚淑瑩昨午1時40分由4名親友陪同下離開醫院，她孭着父親的返工袋。譚淑瑩仍未接受到父親突然離世，未開口說話已爆喊，訪問期間更多次傷心流淚。她說：「很突然，完全沒心理準備，6月時以為父親是骨痛，看骨醫才發現原來癌細胞擴散。之後去瑪麗醫院做電療，做完電療沒骨痛情况，但活動能力弱了，醫生說要時間康復。昨（前）日到葛量洪醫院覆診，我們經護士教導如何照顧他，所以覆診完沒事不用住院，就接他回家。怎料凌晨時分他呼吸困難，立即召白車送往律敦治醫院。早知在葛量洪醫院覆診後就不出院，該醫院較適合他。等到凌晨3時，本來醫生說可以回家，但今（昨）晨7時許，說他不OK，叫我們立刻來醫院。太突然，未接受到，我知道他的病情，以為可捱到一兩年！」

今年5月續約 頭腦清晰

譚淑瑩透露父親有心願未了，就是要完成新配音合約，她說：「樂易玲剛跟他簽了新約（今年5月續約），爸爸很想完成這份合約，他頭腦好清晰，知道你說什麼，只是活動能力慢了。我真的接受不到，真的不捨得他！」她表示爸爸彌留時，家人全部在旁，亦找來法師為爸爸誦經，身後事則未有安排，但會用佛教儀式。問到炳哥還有什麼未了心願？她說：「佢好well prepared，之前已經講晒。佢一向孭着這個返工袋（意思父親想履行工作），我現在仍孭着。」

「做到你女兒是我最大幸福」

譚淑瑩昨晚在社交網上載跟躺在病牀的炳哥的黑白合照，相中炳哥側着身，消瘦不少。她留言道：「人生如夢，爸爸留下的除了那顆慈愛的心，卓越的演藝成就，還有那永不言休、敬業樂業的精神……做到你的女兒是我最大的幸福，爸爸我永遠愛你！」她日前曾透露抗疫期間，自作主張替爸爸推了兩個廣告VO，她本身亦推了幾個job，健康最重要，待情况穩定再度出發。

炳哥早年曾因心臟血管閉塞做搭橋手術，之後每隔2、3個月定期做心臟檢查。2017年他患嚴重感冒及氣喘，要入院治療及全身檢查，當時醫生稱他心臟衰弱，要好好休息。前年炳哥因尾龍骨生骨刺導致行動不便，要用拐杖助行。譚淑瑩訪尋名醫，及定時陪伴爸爸做物理治療，安排做推拿及艾灸。

記者︰柯美

攝影︰鍾偉茵

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