【開箱】《喜歡布拉姆斯嗎》 當古典音樂融入現代愛情

《星夢高飛》珠玉在前

《喜歡布拉姆斯嗎》劇名源自法國小說，但兩者並無關係。新劇是趙英民導演及柳寶利編劇繼《17歲的條件》後再度合作，同樣以年輕人生活為題材，難怪駕輕就熟，新劇加上古典音樂元素，並以音樂劇形式製作，對編導是新嘗試。

用音樂劇形式製作的韓劇，最為人熟悉的是2011年《星夢高飛》，講述夢想成為偶像明星的熱血故事，當年叫好叫座，捧紅了金秀賢、秀智及IU等，如今已是獨當一面的韓流巨星。

《喜歡布拉姆斯嗎》雲集《花黨：朝鮮婚姻介紹所》金旻載、《奇蹟拍檔》朴恩斌、《阿斯達年代記》金聖喆、《新入史官丘海昤》朴智賢及《浪漫的體質》李有鎮等5名年輕演員，首集講述朴恩斌飾演西嶺大學經濟系學生蔡松雅，中途想轉讀音樂，雖被親友嘲笑，但她堅持夢想，經過4次重考後，終以29歲「高齡」成功轉系。

蔡松雅甫開學即發現個人能力跟同班同學相踏甚遠，她以小提琴手身分，參與管弦樂團演奏，綵排時因琴聲太大而遭指揮破口大罵，雖然同場的鋼琴手朴俊英（金旻載飾）嘗試制止，但她還是被趕出會場。松雅在旁聽着俊英演出，不禁被他的音樂才華深深吸引。

松雅上學的同時，展開文化藝術基金會的實習生工作。她想趁工餘時間到基金會的演奏室練習，再次遇上俊英。他是天才鋼琴家，7年前在蕭邦國際鋼琴大賽中，以韓國人身分獲得亞軍，卻因外表英俊，常被誤解是靠外貌而非實力。

四角關係令人煩惱

俊英和松雅為了方便安排練習時間，交換聯絡方式，並分享音樂喜好。松雅發現俊英不喜歡音樂家布拉姆斯，據說後者的名曲，寓意一段無法實現的愛情，所以松雅猜想俊英也有類似經歷，結果她猜中了。

俊英自小家貧，幸得文化藝術基金會資助學習鋼琴，加上他在各大小音樂比賽贏得獎金，才足以維持生活。俊英與經營基金會的京湖集團富家女李情景（朴智賢飾）識於微時，俊英一直暗戀女方，她卻愛上俊英的好友韓賢晧（金聖喆飾）。

《喜歡布拉姆斯嗎？》透過古典音樂襯托男女主角的四角關係，就算對古典音樂不太認識，亦不影響觀眾對故事的投入程度，正如導演在記者會所言，古典音樂只是劇情引子，故事核心是年輕人的愛情煩惱。

金旻載演技被忽略

劇中主角雖然知名度不算高，其實演出經驗豐富，23歲的金旻載曾演《浪漫醫生金師傅》、《鬼怪》、《第2個20歲》及《偉大的誘惑者》等，演技不遜同齡男星，網民卻專注在他跟男團防彈少年團成員V的友誼上，隨便搜索他的新聞或短片，必定跟V扯上關係，反而忽略他的演技。

現年27歲的朴恩斌可算童星出身，近年憑《青春時代》及《奇蹟拍檔》為人熟悉，新劇扮演一名弱者，跟《奇蹟拍檔》的強勢棒球隊經理人相比，令人耳目一新。

《喜歡布拉姆斯嗎》原定6月22日首播，接檔《Good Casting》推出，但受疫情影響，結果延至上月31日播出。首兩集收視分別錄影帶5.3%及5%，成績尚算不錯。下周一（7日）崔振赫主演KBS電視台新劇《喪屍偵探》及朴寶劍主演tvN新劇《青春紀錄》將會開播，《喜歡布拉姆斯嗎》同時迎戰兩大男神的新劇，其後還有金荷娜主演《18 Again》加入戰團，《喜歡布拉姆斯嗎》恐怕陷入收視苦戰。