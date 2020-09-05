再有人妻捲細So出軌風波 張紫語澄清：我不是主角

稱不雅短片只傳給老公

張紫語成嫌疑者，網上又流傳疑似她的自拍露點短片，昨日她在社交平台發聲明回應傳聞，澄清跟細So沒有關係，她說跟男事主（細So）早在唱歌比賽之前已認識多年，一直是朋友關係，只曾在工作上同場，「我絕對不是女事主（練美施）口中所講的主角」。她又稱從沒有跟細So互傳短片，甚至發生關係，請大家不要再胡亂猜測。她提到流傳的短片，說是6、7年前她傳給長期在外地工作的老公，是夫妻間的事。幾年前她已收到陌生人以這短片向她勒索的短訊，當時她已報警處理，經調查證實是黑客所為。

練美施老公避傳媒

細So於9月2日見傳媒，就出軌作交代後一直閉關，對於練美施現身的指控，他只說跟太太也有驗身，並沒有染病。練美施的老公王醫師曾挺身護不忠的妻子，向傳媒稱老婆太簡單與相信人。昨晨10時許，王醫師返長沙灣的中醫診所，見傳媒在守候，他迴避鏡頭急步入醫館，不肯接受訪問。

記者：林祖傑