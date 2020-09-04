結婚一周年 張致恒愛的宣言冧老婆

曾講無數大話呃雯雯

Steven說前日是他與雯雯結婚一年的大日子，他多謝老婆用一個無私的心接受他的一切。他回想當初把事情搞到這麼大， 但雯雯都原諒他。他承認一開始講了無數大話呃對方，雯雯一直以為Steven與前度分手後才跟她一齊，直到所有事情爆煲，雯雯才知他與前度仍未分手。在這一年，雯雯想起他做過的事都會一個人喊，他見到好心痛，亦好後悔自己做過的錯事。他多謝老婆用一年時間改變他的心，他會用一世承諾來報答她對自己的愛。

Steven說：「老婆， 雖然喺呢段時間，我哋好窮，過得有啲辛苦，但我會繼續努力搵錢，畀一個更加舒適的生活你哋， 你同兩個仔是我最大嘅動力，喺嚟緊嘅日子我只會令你笑，唔會再令你喊，我會努力去面對我嘅拖延症！我愛你啊，區燕雯。」

雯雯說結婚周年他們只是簡單食飯，拍拖行街、買家庭用品，沒有到高級餐廳、沒有花、沒有禮物、沒有浪漫的特別安排，但已經是好特別的慶祝，她有兩個小朋友已足夠。

娛樂組