【開箱】《校巴的村民》 唔怕睇錯戲 最怕改錯名

樂觀少女的秘密

電影改編自《失戀自作業》美國作家Matthew Quick的小說《Sorta Like a Rock Star》，早在2013年，霍士電影公司已經購下版權，並一度傳出《侏羅紀世界》女星拜絲侯活（Bryce Dallas Howard）擔任導演，直至2017年Netflix取得電影發行權，一切推倒重來，改由《英雄下半場》畢希利（Brett Haley）執導，原作者親自改寫劇本。

《校巴的村民》故事講述一名生性樂觀又有音樂才華的女學生安柏，無論在校內校外，她都熱心助人，因此深受同學、老師、兼職餐廳老闆、安老院職員和院友的喜愛。不過，她有一個不可告人的秘密，就是父親死後，她母女倆淪為無家可歸者，只好暫時棲身在校巴內，直至儲夠租金可以「上樓」為止。

幫人卻不肯被幫

然而生活從來不易，某日安柏母親失業，要求女兒跟她一起投靠男友，但對方有酗酒甚至虐打其母的惡習，因此安柏堅決反對，母女為此多次爭執，導致這條親情的裂縫愈來愈大，最後更演變成無可挽救的局面。

安柏深感自責，加上愛犬患病，急需接受手術，她被迫放棄學業與夢想，缺席到心儀的音樂學院面試，改為由早到晚不斷打工掙錢，加上自卑心作祟，拒絕接受好友援手，令她變得愈見孤獨，內心更加痛苦。

既然這是一部勵志電影，結局當然來個大逆轉，一班同學暗中為安柏舉行籌款晚會，所有曾經受過她恩惠的人，都來作出回饋，攜手助她渡過難關。當全球面對校園欺凌的問題時，《校巴的村民》恍似一陣雨後清風，令人心曠神怡。

《魔海奇緣》女星擔綱

曾經聲演迪士尼動畫《魔海奇緣》女主角的19歲夏威夷新星Auli'i Cravalho，飾演安柏可謂最佳人選，既有天賦歌聲，亦有親民臉孔，令人看得舒服。

《小安妮》老牌女星Carol Burnett扮演安老院內一名不苟言笑的「毒舌」婦人，跟安柏有不少對手戲，一老一少擦出火花，曾被喻為荷李活「大笑姑婆」的Carol，戲中一反常態，見證薑是老的辣。

全片主要在俄勒岡州取景拍攝，沒有大城市如紐約或洛杉磯的繁華，多添一份鄉郊小鎮的安逸，作為承載本片主題：「友愛與關懷」、「力量與勇氣」的容器，可謂合適不過。