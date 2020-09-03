評審主席姬蒂白蘭芝戴罩 疫下揭威尼斯影展序幕

《永恆族》趙婷新片參賽

對於華人觀眾來說，今屆焦點當然落在Marvel超級英雄片《永恆族》華裔女導演趙婷執導的競賽片《Nomadland》，此片請來《廣告牌殺人事件》金像影后法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）扮演一名在美國大蕭條年代的女子，在失去所有的情况下，展開橫掃美國西部的旅程；日本導演黑澤清首次入圍威尼斯主競賽單元的《間諜之妻》亦具看頭，以二戰為背景，高橋一生與蒼井優合演夫婦，甘冒叛國之名，誓要揭開驚世秘密。

今屆威尼斯影展刻意高舉女權旗幟，為女性電影人發聲，從香港導演許鞍華及《奇異博士》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）同時獲頒終身成就獎已可見一斑。前者執導新片《第一爐香》，將在下周四領獎當日，以非競賽單元電影姿態亮相；後者主演西班牙名導艾慕杜華（Pedro Almodovar）新片《The Human Voice》，亦會在此舉行世界首映禮。

提起狄達絲雲頓，前日抵達威尼斯會場時，擺出《黑豹》男主角卓威博士文（Chadwick Boseman）戲中招牌動作，以示悼念舊拍檔。