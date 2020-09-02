【開箱】韓劇《Alice》玩時間旅行 金喜善周元演母子

回到過去生仔

首集設定在2050年，出現「時間旅行」產品。Alice酒店是時間旅人的指定住宿。為了擺平途中各種問題，Alice團隊負責旅客與活在過去人類的安全。

金喜善飾演創辦Alice的科學家尹泰伊，她得悉1992年韓國有一本記載時間旅行帶來悲劇結局的預言書，於是與男友柳敏赫（郭時暘飾）一同從2050年穿越到1992年，尋找擁有預言書的張博士。張博士早已感到有來自未來的人會前來取預言書，故早將預言書最關鍵的一頁撕下，交到幼女手上。其後，張博士被神秘人殺死，尹泰伊與柳敏赫趕至，從神秘人手上奪得預言書。

正當尹泰伊與柳敏赫準備返回2050年之際，女方發現懷有身孕，不為意帶着胎兒回到過去，男友表示穿越時空的「蟲洞」有許多輻射，會影響胎兒，所以游說尹墮胎。她不捨得，故拿着預言書偷偷離開，以朴善英身分在1992年生活，誕下兒子朴鎮謙。

朴善英與年幼的朴鎮謙相依為命，後者天生患有「無感情症」，智商雖高，但沒有任何感情，對別人感情也無法理解與認同，就連媽媽患病入院，他也漠不關心。高中時期的朴鎮謙由周元飾演。他在校內目擊女同學跳樓自殺，被懷疑是兇手，朴善英多番努力，終替兒子洗脫嫌疑。同年，朴善英生日當天，被來自未來的高科技飛行器暗殺，向來沒有感情的鎮謙，受巨大衝擊。由於無法破案，鎮謙立志成為警察，替母親報仇。

故事其後轉到2020年，鎮謙考獲警察，並與當年負責調查母親被殺案的警員高炯錫（金相浩飾）成為同僚，並視之為親人。鎮謙某日接手一宗謀殺案，在疑犯身上找到一張「時光卡」，跟亡母的遺物一樣。鎮謙為了調查「時光卡」秘密，拜訪生於1989年的物理學家尹泰伊（金喜善飾），發現對方跟亡母長相一樣。鎮謙看到尹泰伊，以為她是母親，緊緊抱着對方。

以「時間旅行」為題材的韓劇近年多不勝數，如《九回時間旅行》、《名不虛傳》、《步步驚心：麗》、《閣樓王世子》、《信義》等，今次《Alice》加入新元素，譬如「時間旅行」成為商品，還有懸疑推理，周元與金喜善要合力找出「時間旅行」的秘密。

金喜善一人分飾兩角，分別是從未來回到過去生活的周元母親，以及物理學家尹泰伊。物理學家尹泰伊雖然與來自未來、創辦Alice的科學家尹泰伊同名同姓，外貌也一樣，但二人是出生於不同時空，二人似乎有着微妙的關係，相信劇集稍後會為觀眾解謎。

退伍「魔咒」 周元添壓力

金喜善所演的兩個角色，造型與化妝方面，分別並不明顯，尤其朴善英臨死前，兒子已是高中生，她至少應該有50歲，但金喜善看來仍十分年輕，加上32歲周元扮高中生，略嫌「超齡」，兩人扮「母子」，實在欠缺說服力。金喜善的兩個角色都十分「童顏」，幸不會同時出現，否則會引起混亂，隨時像《The King：永遠的君主》分不清故事在說哪個時空的人物。金喜善在首兩集大曬演技，不論慈母或冷酷物理學家都能輕鬆駕馭，還演動作戲，有望憑此劇再成人氣女星。

《Alice》作為周元退伍後頭炮，其壓力應該不少，特別多名「韓劇男神」復出之作平均收視均未如理想，如李敏鎬《The King：永遠的君主》7.58%、金秀賢《雖然是精神病但沒關係》5.42%、任時完《他人即地獄》3%及池昌旭的《請融化我吧》2.15%。周元過往被譽為「收視王子」，他主演的《麵包王金卓求》、《情約烏鵲橋》、《新娘面具》、《好醫生》及《龍八》，曾分別創下最高50.8%、37.7%、27.7%、21.5%、21.6%佳績。《Alice》首兩集最高收視為6.1%及9.2%，走勢不錯，他能否解除「退伍」魔咒，並再創收視神話，真的要拭目以待。