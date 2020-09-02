美國89歲華裔老婦無故被掌摑 吳彥祖懸紅11萬緝兇

吳彥祖（Daniel）為了家庭返回美國，除了工作，他亦很關注當地社會議題，早前在紐約市布魯克林區，一名只會講廣東話的89歲華裔老婦，在家門口丟垃圾時，遭兩名蒙臉男子無故掌摑及縱火燒她的衣服，案件引起當地華裔人廣泛關注。

Daniel得知後感到非常震驚，並伸出援手，決定懸紅1.5萬美元緝兇，加起原先社區組織與同樣在當地生活的歌手歐陽靖（MC Jin）成立的獎勵基金1.5萬美元，現時合共懸賞增至3萬美元（約23.2萬港元）。

Daniel接受當地傳媒訪問時，表示當他見到一名89歲的老人家，因種族動機遭到襲擊並縱火的消息，感到非常震驚。他認為這種襲擊必須被歸類為仇恨犯罪，警方應以此方向繼續展開調查。所有人亦必須反對這種仇恨行為，將嫌疑犯繩之於法。

MC Jin感謝Daniel慷慨解囊

社區服務董事會主席Don Lee感謝Daniel的支持和慷慨捐助，希望增加懸賞能鼓勵更多人提供有關這次襲擊者的信息。MC Jin在社交網轉發有關消息，並感謝Daniel的慷慨解囊，以及為他們的社區發聲。

娛樂組