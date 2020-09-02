7個月零收入 「吹神」開咪搵奶粉錢 黃澤鋒應節分享靈異故事

從小在父親薰陶下，黃澤鋒養成閱報習慣，他說：「要多謝我爸爸，我讀幼稚園時，他每天看5份報紙，看完就給我看，當年我已經問爸爸『抑鬱』點讀和點解？到1990年代，在無綫主持《城市追擊》，無綫圖書館儲存近百年的報紙，我每天趁午膳時間去圖書館閱報，用了3年時間睇晒。我讀書不叻，知識都是從報章上而來，估不到現在用得着。」

被鬼壓後 工作不斷

黃澤鋒每次做直播會有不同主題，現在是農曆七月鬼節，他會講靈異故事，分享自己被鬼壓的經歷，他說：「最恐怖是1989年拍電視電影，正午12時烈日當空，小睡片刻都被鬼壓，奮力反抗後見到一個長髮無五官的白色身影，當時江毅叔還對我說：『你發達啦，聽講吳鎮宇見到太上老君，即拜即紅。』果然，我之後兩年工作不斷，一劇接一劇。」

他又會講已故的羅君左與蔡康年當年主持晚上電台節目，播麥潔文的《夜夜痴纏》，多了把女聲的故事等，他說：「這首歌好邪門，之後都無人敢播。（會否在自己節目上播這首歌？）梗係唔會，撩鬼攞命咩。」

還清債務 培養節儉

疫情令黃澤鋒的工作全部停擺，收入銳減九成半，要靠積蓄過活，他說：「幸好我還有積蓄，都是多得當年SARS令我一無所有，全部生意和婚姻一鋪清袋，兼負債纍纍。自此之後，我就明白花無百日紅，要居安思危，所以在2005年還清債務後，努力工作掙錢，將每分每毫都儲起來不亂花，連汽車都不買搭巴士，久而久之習慣節儉，之後將儲起來的錢買股票，愈滾愈大，雷曼事件，人人蝕錢，我賺大錢都不揮霍。」難怪接近8個月沒工開，他也不太憂愁，當然還與他信佛有關，明白人生總會有起跌，起跌是過程，是對他的考驗，他說：「看開些，人生會快樂些。」

沒工作的日子，黃澤鋒仍相當充實，他說：「我不會讓自己懶惰，太太要照顧女兒，家務就落在我身上，做完家務就去跑步、鍛煉身體，下午開完Live去買餸煮飯，晚上再開Live，要給女兒做個好榜樣，不想女兒覺得爸爸游手好閒。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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