難頂「一年一騷」無工作安排 范振鋒宣布離巢無綫

當過歌手、又擅長做主持的范振鋒（阿范）效力無綫10年，先後參與過《范後感》、《兄弟幫》、《夜宵磨》及《流行經典50年》，節目帶娛樂給觀眾，不過隨着受歡迎節目《兄弟幫》被高層叫停，成為阿范不續約的原因之一，他說：「節目製作10年，當中7年我拍過千幾集，其實腳頭好好，我最初入去只是客串，頂替其他主持MC Jin、陳偉霆、關智斌，個個做完都好旺。林盛斌（Bob）都好旺，我都能夠養妻活兒，每星期接4、5單司儀騷。但去年底話要結束，當然不捨得合作多年的一班兄弟，又知道有些人做完個節目會被炒，雖然大公司實有人事變動，但都有不開心，我在這個節目後亦無其他工作！」

做電台DJ電影監製幫補

有傳無綫找他傾合作欠誠意，只提出「一年一騷」，變相續約減人工？阿范說：「咁多年來，我都不是要求簽好多騷。我不是計較錢，我都明白，遇上新冠肺炎疫情，公司要減製作，自己又不是簽經理人約 ，不過3個月前傾續約，我問簽約後有什麼工作安排，公司都好老實說『無㗎』，我覺得不緊要啦，就這樣完結合作啦！」他慶幸身兼多職，任職新城電台DJ、電影監製可幫補收入，「我跟其他香港人一樣，疫情下電影未開、司儀騷延期，由今年1、2月開始收入減少了，這幾個月都慣了。好感恩電台轉型，開多了節目給我，現在加了人工。電影老闆都好照顧劇組，安排電影照開拍，讓大家有工開。」

不抹殺將來再合作

有人覺得無綫無人情味，阿范稱人大了思想更成熟，而且近年學佛，心態進入化境，不會抱太多怨仇令自己難過，他回想跟無綫關係仍然良好，不會抹殺將來合作機會。可有遺憾在無綫10年拍劇機會不多？他說：「無劇拍沒不開心，入行多年，覺得人生活得簡單、保持心善就開心，可能我畀人印象走主持路線， 之前參與過《流行經典50年》，大家終於記得我識唱歌，而且一個大台，做任何一個比賽都吸引幾千人參加，幾多人後生又靚仔過我，想太多自殺都唔掂。全世界好多機構都有淘汰情况，慣了。」

兩電視台斟夫妻檔主持節目

他回顧在無綫10年也有得着，掙到少少名利，他說：「不算好多代表作， 不過主持《夜宵磨》 跟江欣燕變成好友，也得到好多商機，同時期做6個飲食節目，掙過7位數字。 跟《兄弟幫》Bob、王梓軒、梁競徽也成為好友，跟Bob都合作好多司儀騷，雖現在各有各忙，望再找機會重聚。」阿范現在除忙於電台工作，又籌備兩部監製新戲，年底開關於Uber司機的戲，由鄭伊健、佘詩曼合演，還透露ViuTV、開電視都有斟洽他與老婆李思欣夫妻檔主持節目，他說：「 暫時工作行先，始終世界好亂，大家都擔心生活，樓價又企硬，都嚇窒了我和老婆不敢實行生仔計劃，有時間想多做慈善。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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