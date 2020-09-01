選完揭表姊妹關係 落選源菲然陪謝嘉怡慶祝

問謝嘉怡成為冠軍港姐後最想做什麼？她爽快說：「最想食嘢和瞓覺！」並透露已叫父親準備食物。問心情平復了沒有？她說「少少，仍很震驚，剛剛還與郭柏妍講好驚喜，未相信這件事。」

謝父外貌年輕 被取笑似男友

無綫攝製隊陪伴謝嘉怡上酒店房，拍攝她跟家人慶祝情况，當中包括謝嘉怡的爸爸、姑媽、姑姐與表妹在場。原來今屆落選港姐源菲然是她的表妹，參選期間兩人沒向外透露是表親關係，但佳麗們知道她們是表姊妹。昨日源菲然在IG分享跟表姐小時候的合照，前者女大十八變，表姐謝嘉怡則是混血小美人。

謝嘉怡獲父親送花外，又送上香檳，她豪氣吹喇叭喝了幾啖。她跟家人接受訪問，由於謝爸爸外貌看來挺年輕，被取笑似男朋友。謝父給女兒準備喜愛的食物包括芒果，謝嘉怡稱蘇格蘭的芒果不好吃，所以在香港才會食芒果。TVB娛樂新聞台訪問中又送上謝嘉怡最愛吃的排骨飯，在鏡頭前開心食飯。謝爸爸想女兒參加港姐，他的表演欲也很強，接受訪問時父女清唱《上海灘》，後來他又唱張學友金曲《還是覺得你最好》送給女兒。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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