【開箱】日劇《未解決之女》 波瑠鈴木京香靠文字破懸案

兩女警一動一靜

《未解決之女》改編自2015年同名小說，講述行動派熱血女警與鍾情文字研究的思考型女警，透過解讀文字偵破案件。2018年首度推出劇集，全劇8集平均錄得12.9%收視，成績喜出望外。翌年朝日電視台安排《未解決之女》與同台另一齣刑警劇《警視廳．搜查一課長》crossover，兩劇主角互相在對方的特備劇登場，製造熱話。《未解決之女》叫好叫座，最近原班人馬推出第2季。 首集在日本錄得13.1%收視，至今播出4集，收視維持在12%以上，跟首季不相伯仲，可見有不少忠實觀眾。

《阿淺來了》波瑠在劇中飾演熱血女警知矢代朋，《摘星廚神》鈴木京香則扮演思考型的女警鳴海理沙，二人均是「特命搜查對策室」第6組成員，不僅是最佳拍檔，而且亦師亦友。矢代朋身手敏捷，喜歡到案發現場搜證，鳴海理沙則愛留在警視廳分析證據。「特命搜查對策室」組長古賀清成由《絕對零度》澤村一樹飾演，其餘組員包括《女醫神Doctor X》遠藤憲一及《教場》工藤阿須加等。

第2季故事承接上一季，首集講述5年前與舞台劇女演員遠山夏希出軌的知名律師有田賢太郎被謀殺，兇案現場留下「想再次殺害之後焚屍」的字句，由於案件找不到疑犯，故成為懸案，檔案被放置在專門收集懸案的「特命搜查對策室」。5年後，一名中年失業漢幸坂達治在公園被火燒死，死者家中同樣出現「想再次殺害之後焚屍」的字句，因此案件交到矢代朋及鳴海理沙手上。

矢代朋與鳴海理沙查到兩案死者，均與遠山夏希有關；她當年與有田賢太郎發展不倫戀，幸坂達治則曾在其劇團任職，幸坂達治妻子克子曾是該劇團主將，後因意外導致半身麻痹，並因家中失火而去世。矢代朋等人經過抽絲剝繭，發現幸坂家火災，源自電器被不法商人調換次等零件致短路，幸坂為查出妻子真正死因，聘請有田賢太郎幫忙，怎料後者收了電器商賄款後，拒絕調查下去，幸坂才動殺機。多年來幸坂與表兄岸川登努力尋找證據，後者患上絕症，決定在電器商負責人面前自焚，望引起警方追查，最終揭發真相。

新舊案一併解決

第2集講述書店老闆藤原伸一在公園被殺，衣服上發現有日本傳統字體「定家」的刺繡。由於鳴海理沙醉心研究「定家」字體，她憶起10年前大學教授板橋京介的兇殺案，後者被殺後，他的「定家」字體古書同告失蹤。甚少步出警局的鳴海理沙，為了追查兩宗兇案，親自審問當年板橋京介的女助教真田誠，繼而揭發兩宗謀殺案的兇手，是真田誠的丈夫真田學。真田學因板橋京介性騷擾其妻而動殺機，並偷走古書，書店老闆藤原伸一在追查古書下落時，意外發現真田學是兇手，被對方斬草除根。

《未解決之女》每宗案件均與文字有關，波瑠與鈴木京香則藉此查案，這橋段甚有新鮮感。鈴木京香在每到關鍵時刻，看着文字會突然像「上身」一樣，想通線索，並稱得到「文字女神」幫助，這對白變成每集「金句」。每集亦會利用新發生的兇案，聯繫多年前的懸案，一併解決。

波瑠與鈴木京香的組合，感覺有點像女版《相棒》，二人一動一靜，互相配合。波瑠每次外出查案，都會戴着藍牙耳機，接通鈴木京香的電話，讓她留意調查內容，在適當時候提供最新資訊。每集案件的複雜程度，雖然不及《金田一少年事件簿》系列帶驚慄感覺，但觀眾仍可跟着劇情推理。另外值得留意的是，每集也有不少串星飾演受害者或兇手，例如第3集，請來《今日我至叻》人氣男星伊藤健太郎扮演戀上老師的高中生，令劇集更有睇頭。