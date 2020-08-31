粉絲要求黑豹角色懸空 卓威博士文最後帖文吸讚破紀錄

卓威博士文的社交網Twitter帳號，最後一篇帖文是他的黑白照片，以及其家人簡單交代死訊及卓威過去幾年身體狀况，短短一天吸引570萬人按讚，並有多達290萬次轉發，成為史上最多「讚」的Twitter帖文，刷新前美國總統奧巴馬（Barack Obama）保持了3年的紀錄。2017年8月，美國弗吉尼亞州有白人至上主義者開車撞死反右翼示威者後，奧巴馬在Twitter貼出已故南非總統曼德拉（Nelson Mandela）的名句：「沒有人一出生就因為膚色、背景或宗教而憎恨他人。」結果獲得430萬次按讚及160萬次轉發；巧合地前晚奧巴馬夫婦亦分別在社交網撰文悼念卓威。

舊作重登電影榜

據報道卓威博士文生前已簽約拍攝《黑豹2》，並定檔2022年5月6日上映，繼續由上集的賴恩古拉（Ryan Coogler）擔任編劇及導演，不過電影資訊網站IMDB已清空了演員名單。不少粉絲在網上發起要求電影公司不要找任何演員取代卓威飾演的角色，帖文已獲得超過20萬人按讚，可見在影迷心目中，「黑豹」和卓威之間已畫上等號。另外，影視串流平台Disney+明年上架的Marvel動畫《What If》，邀請了一衆Marvel超級英雄電影的主角獻聲，未知卓威生前可有參與配音工作。事實上，卓威噩耗傳出後，《黑豹》再次打入各大電影榜十大位置，在蘋果iTunes佔第5位，僅次於他另一作品《42號傳奇》。他扮演美國史上首名非裔大法官Thurgood Marshall的《Marshall》，則排在第8位。至於亞馬遜銷售榜方面，《黑豹》更位列亞軍。

丹素代繳留學費用

卓威博士文的電影遺作《Ma Rainey's Black Bottom》，講述1920年代藍調歌手Ma Rainey的故事，原定美國時間本月31日舉行試片，負責製作及發行的影視串流平台Netflix隨即宣布取消。該片監製是金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington），據報卓威大學時期受到老師、《洛奇外傳：王者之後》女星菲莉莎拉撒（Phylicia Rashad）賞識，鼓勵他趁暑假到牛津大學位於倫敦的戲劇學院進修，卓威很想去但苦無學費，菲莉莎於是找她著名的朋友幫忙，這個贊助人正是丹素華盛頓。直到《黑豹》首映禮，卓威才有機會當面多謝「恩人」，丹素倒幽默回應：「啊，是你欠我錢，所以我才來這裏，要向你收數！」

羅拔唐尼留言悼念

曾跟卓威博士文在《復仇者聯盟》系列合作的導演羅素兄弟（Anthony and Joe Russo），前日發文悼念拍檔；「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）則在社交網Instagram公開兩人的一條短片，當中兩人笑成一團，羅拔更挨在卓威的肩上，並留言悼念卓威，說他為生命奮戰，是真正的英雄，「我會記得那些美好的時光、笑聲和他改變遊戲的方式」。