愈厭惡愈想征服 J.Arie自覺精神分裂

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

雷深如（J.Arie）的新歌構思取材自漫畫《蝙蝠俠》裏半邊面正常、半邊是爛面的哈菲（Harvey Dent），是一個擁有雙重人格的反派角色。她解釋因去年底放下很多心結，寫了一本日記來坦白面對自己，加上在好友林家棟的啟發下，促成她創作《雙面哈菲》，揭露自己隱藏着的另一面！

錄歌不受躁狂情緒影響

以前在舊公司似BB般慣被照顧周到，J.Arie自知形象不屬於靚女、乖女、斯文型，步入蛻變期的她決定做回真實自己，借漫畫角色來反映個人心態。她說：「首歌是講我，似有精神分裂，經常自己跟自己掙扎，面對愈厭惡的事，我愈想去征服。漫畫裏的蝙蝠俠戴面具其實最虛偽，反而Harvey Dent真實呈現他是雙面人；就如私下我極度感性亦可以極度癲狂，以前可以為小事一下子『跳掣』！只有錄歌時我最有耐性，從不會被躁狂情緒影響。」

不想做棋子任由擺佈

J.Arie最難接受一些說好會幫手、結果又推三推四的朋友，到最後還是信自己，懷疑是性格偏急有關；另一方面做事則不會盲衝，有構思才去做，絕不介意在脫離大公司保護罩後由零開始，寧願自己一腳踢好過做棋子任由擺佈。J.Arie透露歌曲僅花半小時流着淚寫成，她嘗試以比平時低8度聲調唱出，表達被心魔糾纏時的邪惡狀態，效果充滿驚喜；歌曲製作連MV拍攝成本近6位數字，在疫情下對收入大減的她來說是好大負擔，可是得到歌迷的支持和有不錯迴響，已經是值得。

想探索更多「精神病」

J.Arie有追看韓劇《雖然是精神病但沒關係》，她看後很有共鳴，覺得劇中女主角的演繹與她的新歌內容不謀而合，認為精神病涵蓋不同種類，「看過外國一些研究指出，其實大家都有某程度的精神病，例如狂看別人的Instagram和facebook算是偷窺狂。我就有強迫症，特別是做音樂或拍MV的要求，即使鏡頭有0.01秒的時間延誤和瑕疵都會好執著要改。有時我會鬧自己，只是小小瑕疵，都過不到自己嗰關。為令件事完美，好多時改完又改，結果令工作限期愈推愈後」。J.Arie打算探索更多「精神病」，當一個project延續，亦計劃推出限量版新歌加精選唱碟。

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