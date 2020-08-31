王貽興斥借《黑豹》男星死訊抽水 林作反擊：他是卑鄙小人

嘲林作讀屎片

王貽興加入戰團，在社交平台以千字文斥林作不懂尊重與同情。他說：「令壽堂畀你丟晒架，自己眠乾睡濕就係湊大個讀屎片嘅裙腳仔出嚟，諗起都戥佢傷心。」王貽興又爆籌備開劇時，林作曾向製片搲撈，但被他拒絕。

原來林作跟王貽興早有恩怨，昨日他發文反擊，提到領教過對方的卑鄙，認定他是小人。王貽興在帖文稱聽聞林母曾將豪宅加按，為讓林作追女仔揮霍，林作回應無事實根據，保留追究權利，他又轉述母親說：「識佢（王貽興）老鼠。」

奉陪到底 以牙還牙

林作昨日接受《明報》電話訪問，重提與王貽興恩怨，大鬧曾遭對方出賣，形容他不是好人，並說：「幾年前他曾經對我與舊愛的拍拖事在網上發表意見，我便跟他透過facebook私訊聯絡，請教他戀愛心得，大家有傾偈，對話是愉快的。估不到他索料後，將我們私下對話內容公開，擺明是出賣，好cheap。一直以來我發表言論都是代表自己，沒有針對任何人，但他今次是公開針對我，絕不能退讓。向來本着人不犯我，我不犯人宗旨，他犯我就學半澤直樹金句『一於奉陪到底，以牙還牙、加倍奉還。』因為我最嬲他拖阿媽落水，相反阿媽沒有嬲，話得啖笑。」

對於王貽興開名指摘他抽死人水，林作反駁對方目的只是為討好網民，見外面吹什麼風，就跟該風向。林作直斥王貽興在行內名聲差，有藝人私下聯絡大數他的惡行，但未打算公開。

記者：林蘊兒