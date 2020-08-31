遇舊愛拖新歡裕美同場成焦點 麥明詩否認亮相鋪路回無綫

記者：鍾一虹、陳釗

攝影：鍾偉茵、孫華中

「十優港姐」麥明詩跟無綫改簽一年一騷的「綠葉約」，擔任商業顧問，重拾律師本行。她昨晚重回無綫擔任最上鏡小姐評判，穿著黑色露肩谷胸裝的她，相當性感。她的舊愛林作與現任女友裕美一起入場睇騷，兩人坐在後排觀眾席。林作與新歡舊愛同場，坐在前排的麥明詩一度望看林作方向。

想為港姐出一分力

麥明詩透露已有一年未有現身電視城，想回來為港姐出一分力及見朋友。是否還騷債？她說不講這些。她表示近期少看娛樂新聞，但有上港姐網頁看佳麗資料了解，可以背出她們的名字，特別留意混血兒謝嘉怡及郭柏妍。是否因郭柏妍學歷高才留意？她笑說是郭柏妍人高，其實她沒有太多研究，懷着新鮮心態去看才公平。對於被指今次是「試水溫」，為回無綫鋪路？麥明詩說：「無此事，之前少出這類活動，想專心工作，但港姐改變了我一生，所以想回來出一分力。」

提到舊愛林作被指藉《黑豹》男主角卓威博士文（Chadwick Boseman）死訊抽水？她稱無留意對方的新聞，並說：「都過了咁耐，他的事不回應，有事就問他本人。（有幫林作買保險？）小時候媽咪已幫我買好多保險，所以不需要。」

女藝人鬥靚鬥性感

昨晚一眾女藝人悉心打扮，馮盈盈穿大露背裝，但背部被蚊叮了兩口，令美感打折扣。身為師姐的她稱有留意佳麗，心水是郭柏妍、陳楨怡、廖慧儀，其中冠軍之選是郭柏妍，對方是她的港大真師妹，又跟她一樣讀營養學，大家很有緣。

陳曉華以一襲宮廷款式性感裙現身，但不合身有點離罩，她的心水冠軍是廖慧儀，讚對方笑容燦爛，關於廖慧儀有紋身，陳曉華透露她參選時同屆都有佳麗紋身，遮到還好。胡定欣擔任最上鏡小姐評判，她說以前做過選美評判有少少經驗，佳麗有紋身不會扣分，都是選美前紋，可能有特別意思，大會接受，不會影響分數。

穿紅色碎花吊帶低胸裙的張秀文，笑言相比以前不算最性感，她稱見到港姐會場佈置成花園草地，便想起穿這條裙，襯佈景是無敵。她本身喜歡陳楨怡，覺得對方狀態愈來愈弗，笑起來好甜又有性格，這類型好合潮流，她自嘲自己這種眼大的樣貌已過時。

連詩雅避談陳家樂

周柏豪與連詩雅一同受訪，周柏豪笑言一年一次奉旨睇女仔，不過他在家都日日睇女仔，是他的囡囡。他稱女兒9個月大，開始有交流，囡囡會識叫他爹爹及發脾氣。

提到連詩雅與陳家樂傳緋聞，問周柏豪是否相信？連詩雅立即搶答說跟她愈熟的人愈不會問她。周柏豪笑說曾向連詩雅探口風，一問她就扯開話題，他不知真定假，未見過連詩雅與陳家樂在同一地方出現。連詩雅被問到早前與陳家樂被影到一齊行街，她聞言尷尬說是去約了朋友買東西。是否跟陳家樂拍拖？她即封口說不回應。

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