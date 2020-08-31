力壓大熱陳楨怡郭柏妍 謝嘉怡奪后冠兼最上鏡

記者：鍾一虹、陳釗

攝影：鍾偉茵、孫華中

昨晚港姐競選決賽，最後三甲由big big fun觀眾投票選出。出爐港姐冠軍謝嘉怡25歲，身高160厘米，三圍33、23、34，職業是手術室護士，她的志向希望透過投身演藝行業，為大眾帶來正能量，成為一名在社會上有影響力的人。

謝嘉怡可愛感言全場爆笑

謝嘉怡是唯一入選決賽10強的海外佳麗，她由肥媽提名，專程由蘇格蘭回港參選，被指是近年最靚的混血佳麗。她樣子甜美，廣東話不純正，昨晚表現平穩，才藝表演時以半鹹淡廣東話唱出一曲《上海灘》，給大家驚喜。她進入最後五強時發表感言，說自己未識行時，爸爸已想她參選香港小姐，但她的性格不太女仔，平時不化妝，不著高跟鞋，因爸爸想她選便來了。她之前綵排時扭傷腳，但她不放棄，現在她的夢想是參選港姐。台下藝人都被她這番可愛感言逗得哈哈大笑，帶給大家歡樂，她的爸爸都有到場支持，見證女兒當選。當她戴上后冠繞場一周時，她一度差點走落台，被司儀鄭裕玲叫她未走得，返回台中，不是落樓梯。

陳楨怡奪亞心滿意足

亞軍陳楨怡23歲，身高171厘米，三圍34.5、23.5、33.5，職業是實習室內設計師。她參選時被封「女版金宇彬」，她狀態愈戰愈勇，身形弗爆成為焦點。她在才藝表演時彈奏豎琴，馮盈盈讚她優雅大方。陳楨怡滿意結果，她初期無想過入到三甲，後期努力做好，最終有這個結果感開心。她讚謝嘉怡好努力，表現穩定，給大家好多歡樂，奪冠實至名歸。

郭柏妍得季軍無失望

季軍郭柏妍22歲，身高167厘米，三圍32、22、33，職業學生，學歷碩士，她有「港版子瑜」之稱。她最後講感言時忍不住哭，說自己由細到大是好驚人的女仔，參選港姐希望有更多挑戰。她賽前被封超級大熱，最後只得季軍無失望，稱參選想挑戰自己，讚謝嘉怡風趣幽默、好得意，又好努力學中文。

廖慧儀：男友貼中我輸

廖慧儀五強不入，她接受訪問覺得自己表現不錯，保持靚樣及甫士。她覺得可能自己樣子不及謝嘉怡好，初見對方覺得雙眼好靚，以及進步好大，又唱廣東歌。她自問沒有想名次，大家好淡定及投入，她視比賽為一次演出。是否受紋身影響？她覺得無需要瞞大家，不覺有影響，監製都鼓勵她。她三甲不入沒特別感覺，反而釋放了。男友貼中她輸，她說不入三甲不代表輸，人生還有很多日子，未來有發展的路，最開心認識佳麗。

冠軍港姐想食燒賣叉飯

泳衣環節安排佳麗以18歲的照片做證件相，部分樣貌跟現在有點分別。謝嘉怡紮起頭髮，被鄭裕玲笑以為是她弟弟。謝嘉怡訪問談得獎感受，她說賽前許生日願望想獲港姐冠軍，終於夢想成真，好開心及驚喜。她提到爸爸在她17歲時已叫她回港選港姐，但當時家人全在蘇格蘭，她好驚不想，現在25歲就想回港，亦想留港生活及發展，媽媽都會來港住。她笑言選完好肚餓，想食魚蛋、燒賣、叉燒飯。她被封「Happy Miss Hong Kong」？她說賽前叫自己不要太緊張，贏輸都不怕，識新朋友及學好廣東話，講感受時台下多歡笑聲，令人開心自己都開心。

（2020香港小姐競選）