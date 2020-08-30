商台重播7年前訪問悼念陳木勝

5度失落金像導演不氣餒

陳木勝2005年執導電影《三岔口》，令郭富城（城城）首次在金馬獎稱帝，他跟城城曾合作《天若有情II》，他坦言《三岔口》角色是為城城度身訂做，「相隔10年再合作，我很欣賞城城能放下歌手包袱，配合電影中不修邊幅、不英俊的形象。城城獲金馬獎一刻，我在家開心跳上梳化喊『好嘢』，很替他開心」。對於之後與城城再合作《全城戒備》成績不理想，他直認有失望：「我在嘗試香港電影新題材，講生化危機拍特技片，有時我會『玩吓火』！正如《掃毒》對白『今天我做到最盡，即使輸了也心甘命抵！』是我心底話。很多人說香港導演拍這題材很笨，但我真的很想試試我們可以做得幾多！」

陳木勝曾5度提名香港電影金像獎最佳導演均落敗，他承認每次都有點失望，但是一個動力，可能自己真的不夠別人好，期望下一次。

娛樂組