出席百日宴的好友張玉珊分享照片,她抱着Niki的兒子,跟Niki一起合照。素顏的Niki拿着張玉珊送贈的金飯碗及金筷子,兒子的樣子被公仔遮着,繼續保持神秘,枱上則放了3個大蛋糕。原來張玉珊跟Niki的兒子上契,她之後再上載一條短片,她在片中向Niki的兒子說「契媽」,Niki的兒子回應幾聲,張玉珊興奮讚契仔是神童識講嘢,她說︰「我契仔是神童!He can talk to me at 3 months。」

娛樂組

