張栢芝腹部隆起孕味濃 網民猜測佗第4胎

張栢芝與謝霆鋒離婚9年，她大部分時間照顧他們的兩名兒子Lucas及Quintus。前年11月突然傳出栢芝誕下第3名兒子的消息，她於一個月後親自報喜，說兒子「小王子」Marcus滿月，當時她表示會全力為3個孩子創造更加優越的成長條件，但一直未有透露Marcus的生父是誰。栢芝近年活躍於社交網，不時分享與3名兒子的照片及視頻，與粉絲互動。她又開店做時裝生意，非常忙碌。

轉身叉腰見肚凸凸

張栢芝近日在社交網上載一段視頻，似是工作時拍攝。她穿著白色T恤，西裝外套和短褲，正面看見她腰部圓潤，之後她在鏡頭前做出轉身叉腰動作，她側身時腹部更明顯隆起，有網民指似有4個多月身孕，孕味甚濃，猜測她是否懷有第4胎？其後栢芝突關掉留言功能，她前日曾分享水餃相。

從栢芝近日在社交網上載的照片看，多是穿長袖衫及長褲，7月時她曾分享過穿小背心的玩水相，當時見她的手臂仍纖幼；她又曬穿藍色貼身背心的自拍試衫視頻，當時身形沒太大變化。

娛樂組

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