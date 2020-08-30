直播虛擬騷數度斷聲斷畫 C AllStar向歌迷致歉

購票歌迷投訴無得睇

何建曦（Jase）解釋團隊在前期測試時，發現歌迷在小遊戲上遇到各種問題，擔心觀眾受影響，遂決定將演出改在網上直播，並為已購票觀眾舉行另一場專屬演唱會。演唱會開始，C AllStar以玩家角色開騷，陳健安（On仔）的公仔在吳崇銘（King）獻唱《進擊的生命》時騷肌，4子的真人也在虛擬舞台上的熒幕現身，與歌迷傾偈、合唱，還由室內開到戶外，畫面由煙花及下雨的晚上變成日出的黎明時分。當4子唱《音樂殖民地》時，畫面及聲音數度中斷。有歌迷留言投訴，稱買了門票，不但未能登入遊戲平台，就連YouTube平台也入不到。

清唱3首歌補數

C AllStar完騷後與唱片公司高層及技術工作人員現身直播畫面，為直播時斷聲斷畫問題致歉，還encore清唱《天梯》、《薄情歌》及《此刻無價》3首歌。On仔說︰「直播時遇上技術問題，向大家說句不好意思。」Jase表示他們花了很多時間編排，努力想給大家看好嘢，希望大家原諒和體諒，以後會做得愈來愈好。

釗峰說：「10年來做過大大小小的演唱會，永遠不知下一秒發生什麼事，總會有沙石和跌碰，幸運有3個兄弟和一班粉絲陪伴，會繼續不停進步、進擊。」

娛樂組

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