港姐今決戰 廖慧儀不信被佳麗忠粉攻擊 郭柏妍封大熱 撼陳楨怡謝嘉怡

候選港姐④郭柏妍承認信心爆棚，表示會盡力而為，她說：「之前大家話我太瘦，個人好似凹咗，所以食多些東西再配合運動，做好個身形，因為今年泳裝環節舞台會以360度無死角VR拍攝。」對於被冠以超級大熱，她即否認，視每個佳麗都是很強勁的對手，她說：「我覺得她們都是潛力股，都有機會，個個都勁。」被笑指是「大藍籌」？她希望打破自己的框框，最擔心問答環節考急才。

②陳楨怡狀態一直保持穩定，在眾佳麗中她身形依然最fit，她表示開心一直keep到最後階段，被睇好令信心大增，但自認口才輸蝕。她睇好郭柏妍，但絕不是視對方為最大競爭對手，而是學習對象，她說：「她笑容很親切甜美，我要學習她怎樣笑。」

謝嘉怡小時候撞車導致寒背

⑧謝嘉怡表示很開心成為三甲大熱，亦從沒想過，她表示已諗定謝辭，以免得獎時在台上不懂說。見她上台有點寒背，似乎仍很緊張。她解釋：「因小時候撞車傷了頸部肌肉，企直會有點痛，所以有少少寒背，仍要習慣吓，不過baby fat就搞不到了，其實我4星期減去6kg，已覺得OK。」

被踢出大熱的⑥廖慧儀繼續用厚粉遮紋身，她說決賽亦會這樣做：「大會和我都想遮住紋身，因泳裝都是以整潔和整齊為主，眾佳麗都想一式一樣，無論是身上的紋身或練習受傷的瘀傷，都想遮住，令視覺效果更好，更乾淨利落，其實我塊面都要用好多粉，令上鏡靚一點，怕嚇親大家。」雖然負面新聞纏身，不過她說仍對自己有信心。對於又有人爆料指支持她的忠實粉絲在網上攻擊其他佳麗？她稱無聽過，反而聽過其他佳麗的忠粉攻擊她，但她認為是謠言，未必是真，也沒去深究。

疑減肥過度 麥詩晴凸胸骨

⑤鄺美璇及⑨謝恩靈被視為黑馬，但兩人均表示睇好郭柏妍奪冠。鄺美璇表示除看到郭柏妍進步很多，亦要回饋對方投票令她先拔頭籌奪「友誼小姐」。謝恩靈稱參選初期確希望躋身三甲，但見到郭柏妍真的很努力，所以睇好對方。

⑦麥詩晴及⑩黃婉恩表現略遜其他佳麗，被視為陪跑一族，穿起泳衣時，麥詩晴疑減得過瘦凸胸骨，她解釋只是天生肋骨外翻，不認為減過頭。黃婉恩胸部位置有點奇怪，她稱只是泳衣問題，下次上台時會加以檢查。

麥明詩回巢評審最上鏡小姐

今屆港姐決賽無綫特別安排麥明詩回巢，她早前轉職執業律師，跟無綫改簽「綠葉約」，將與岑麗香擔任「最上鏡小姐」評審。

即將卸任的上屆港姐冠軍黃嘉雯，除了為決賽的芭蕾舞演出努力練習外，昨日亦在社交網寫下一大段卸任感言，當中不忘為今屆出戰決賽的師妹們打氣。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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