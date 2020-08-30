【明報專訊】卓威博士文與癌症搏鬥，仍心繫社會議題，經常透過社交媒體呼籲民眾支持#BlackLivesMatter等平權運動，最後帖文正是跟美國民主黨副總統候選人賀錦麗合照，落力為擁有非裔血統的她拉票。卓威死訊曝光後，賀錦麗隨即透過社交網撰文悼念：「他雖英年早逝，但以生命作出改變。」同屬民主黨的總統候選人拜登亦留言讚揚卓威「啟發了不同世代的人，並親身示範我們可以實現任何夢想，包括成為超級英雄」。