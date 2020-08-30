「黑豹」患癌4年 化療期間拍《復仇者聯盟》 43歲卓威博士文逝世

卓威博士文主演《黑豹》的時代意義，並非美國票房勁收7億美元（約54.6億港元），成為2018年當地最賣座電影；或是奧斯卡史上首部入圍最佳電影的超級英雄片，並在7項提名中獲頒最佳配樂、服裝設計及佈景設計獎，而是它在荷李活的平權運動中，大聲疾呼有色人種都可以成為超級英雄，不再是種族歧視下的犧牲者。

銀幕上超級英雄 現實中真正戰士

在《黑豹》統治瓦干達王國的超級英雄，現實中亦是「真正的戰士」，卓威博士文過去4年一直跟癌魔搏鬥，從未對外提及病情，直至今年4月，他在網上直播露出暴瘦的雙頰，粉絲才驚覺「黑豹」也許會有病倒一刻。一個月後，有狗仔隊偷拍到卓威博士文拖狗散步的照片，身形明顯瘦削；今年6月更被目擊由未婚妻Taylor Simone Ledward推着輪椅送入醫院。

卓威博士文的經理人昨日發表聲明公布噩耗之餘，同時披露更多不為人知的病情。卓威在2016年患上第三期腸癌，臨終前更步入末期，然而他仍努力不懈，為觀眾帶來多部出色作品，包括講述美國最高法院首名非裔大法官Thurgood Marshall的《Marshall》、為黑人平權發聲的《誓血五人組》，甚至全球報捷的《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》等，「都是在無數次手術和化療期間拍攝」，令粉絲震驚又感動。

1976年11月在美國南卡羅來納州出生的卓威博士文，入行後曾在美劇《律政風雲》、《仁心仁術》等扮演小角色，直至2013年上映《42號傳奇》飾演美國職棒大聯盟（MLB）史上首名美籍非裔球員Jackie Robinson，表現令人刮目相看；然而令他躋身家傳戶曉的荷李活巨星行列，則是2016年加盟Marvel電影宇宙（MCU），在《美國隊長3：英雄內戰》首次扮演超級英雄「黑豹」開始。

《黑豹2》原定2022年上映

誠如Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）所言：「卓威博士文就是黑豹，瓦干達的帝王。」隨着他的離世，原定2022年上映的《黑豹》續集（Black Panther 2）何去何從？暫時仍是個謎。早前有傳電影公司考慮由戲中飾演其妹的萊蒂茨亞韋特（Letitia Wright）接任「女版黑豹」，代兄統領瓦干達，當時網民誤以為此舉是為討好女權分子，如今看來似乎另有含意。

私生活方面，卓威博士文同樣低調，他跟歌手女友Taylor Simone Ledward拍拖多年，直至去年1月才首次結伴出席公開活動，有傳二人已於去年10月秘密訂婚，但消息從未獲得證實，直至死訊公開，才首次以「妻子」稱呼Taylor。