【明報專訊】香港現場演出及製作行業協會今年6月成立「香港演制抗疫基金」,7月初與陳奕迅合作舉行《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》網上慈善音樂會,直播時作公開籌款,所得善款會放進基金,連同之前獲得多個善心機構捐款合共500萬元,全數發放給協會會員。