郭柏妍廖慧儀力撐 鄺美璇先拔頭籌奪友誼小姐

鄺美璇認為得獎已經贏了，本身經常幫人，覺得這個獎很適合自己，但不是對其他獎項打定輸數，她說：「會盡力而為，做好自己，心態上已經達到目標，有其他獎就是bonus。」對於被指勝過曾參選港姐的家姐鄺美琪？她說：「不會比較，4年前家姐無得上台，今次我有得上台，她都好支持我，決賽當晚她會來撐場。」她兩個月前已開始戒食澱粉質及甜品，多做運動，成功減了20磅，以最佳狀態迎接今日的泳裝總綵排及明日的決賽，她說：「雖然我還有少少baby fat，但已經盡力，進步很多。」

郭柏妍大讚鄺美璇為人好，故投對方一票。兩人十分熟絡，平時會互相檢查有否走光，又會一起練習對答和練舞，互相幫助。她稱泳裝總綵排前只會吃流質食物，免肚子凸出來，出場前亦會做肌肉運動突出線條。廖慧儀大讚鄺美璇經常笑，既友善又開朗。謝嘉怡表示鄺美璇經常幫她做翻譯，很開心對方得獎。②陳楨怡則透露投了年紀最細的⑨謝恩靈一票，她笑說：「不要看她年紀最細，她在佳麗當中是最勇於表達自己，跳舞步驟記得好快，會幫我們執好動作。」決賽舞台亦首度曝光，打造成夢幻花園般，佳麗要先經智能消毒通道進場，在疫情下，決賽當晚不設現場觀眾。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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