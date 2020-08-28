畢彼特拖「翻版羅拉」南法度假 德國女模年紀相差29歲被嘲「父女戀」

據娛樂網站TMZ昨日報道，畢彼特前日上午從洛杉磯飛抵巴黎，會合新歡後轉乘私人飛機，直奔法國南部莊園。

有目擊者向《OK!》雜誌表示，雖然女方戴上帽子和口罩，刻意掩人耳目，然而二人在等候轉機期間，表現非常親暱，跟尋常熱戀情侶無異，毫不介意旁人目光。事後有外國媒體證實，新歡正是比畢彼特年輕29載的德國名模Nicole Poturalski。

新歡是單親媽媽

「父女戀」曝光後，他倆的發言人均拒絕回應緋聞真偽，但有眼利的網民代身「柯南」，直指Nicole在過去數月間，不時透過社交媒體Instagram稱呼某君為「愛人」或「另一半」，似是難掩拍拖的興奮心情。不過，亦有人質疑Nicole所指其實是她跟舊愛育有小兒子Emil。

身為單親媽媽的Nicole，多次登上德國版時尚雜誌《Elle》及《Harper's Bazaar》封面，不單外表跟畢彼特前妻安祖蓮娜祖莉相似，亦同樣關心社會和環保問題，且能操5國語言，可謂多才多藝。

曾澄清緋聞失實

事實上，畢彼特回復單身後，可謂緋聞不斷，疑似女友名單包括《飢餓遊戲》珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）、《曼克頓封暴》施安娜米勒（Sienna Miller）、《愛情潛到寶》姬韓遜（Kate Hudson）、《爆炸性醜聞》查莉絲花朗（Charlize Theron）等，甚至盛傳他翻撻第一任前妻珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston），可謂「星光熠熠」。

除了圈中人外，畢彼特的緋聞女友不乏麻省理工學院（MIT）教授Neri Oxman等知名人士，而且他亦非首次傳出「父女戀」，去年底他跟美劇《與己同行》30歲女星艾莉亞蘇傑（Alia Shawkat）過從甚密，二人相約逛畫展又撐枱腳。不過，畢彼特接受《紐約時報》雜誌訪問時，澄清所有緋聞都「不是事實」。