伍樂怡首拍劇演諧角放笑彈

Kelly不止樣靚身材好，還愛心爆棚，非常熱愛小動物，現時家中除飼養了一隻貴婦狗Rosie外，還飼養了一隻鬆獅蜥Enzo。Kelly說：「我以前在加拿大都養過蛇、鸚鵡和一些爬蟲類動物，覺得牠們很可愛，形態和顏色分佈很靚。」Kelly笑稱Rosie和Enzo相處融洽，事關大家互不瞅睬，各有各生活，她說：「Enzo見到Rosie不會驚，Rosie對Enzo亦沒興趣。我會將Enzo攞上手，跟牠玩，讓牠沒那麼怕人。」

在片場睇前輩做戲偷師

之前拍綜藝、旅行及兒童節目為主的Kelly，最近終於入劇組拍攝新劇《超能使者》。她表示感恩有這個機會，是她入行以來首個戲分較重的角色，所以默默揣摩角色，努力做好，在片場時觀察前輩做戲，從中偷師，她說：「拍攝時都有很多趣事，我在劇中演一個比較搞笑的角色，所以無論劇內、外，都帶了很多歡樂給大家，我都覺得自己幾搞笑，很期待出來的效果。」」

事業剛起步，母親突然離世，幸Kelly堅強面對，她稱媽咪已上天堂，現在會好好照顧爸爸，並說：「這亦是我人生轉捩點，很多方面都有醒覺，我會更加珍惜身邊所有的機會、人和事。」

記者：陳釗