【開箱】《賞金姐妹花》BTS粉絲追捕棄保潛逃歹徒

編劇貼近年輕人潮流

《賞金姐妹花》講述Blair和Sterling是孿生姊妹，感情甚佳，而且心靈相通；某晚兩人把父親的車撞壞，其間認識了賞金獵人Bowser，並協助他制服了一名棄保潛逃男子，因而得到一筆賞金。Bowser發現兩人有潛質，因此提出合作建議，加上孖妹能出入名流俱樂部，正好可接近Bowser想追捕的一名疑犯。

Blair和Sterling父母是虔誠教徒，她們在校內亦參加團契，Sterling更得到領袖生之位，卻引來同學April嫉妒，並威脅Sterling若不讓位，就會公開她跟同學Luke發生性行為的證據，令Sterling內心十分掙扎。至於Blair，被俱樂部的代客泊車少年Miles追求，她由最初抗拒，到第一次約會後對他改觀，成為一對。

韓國男團防彈少年團（BTS）不但紅遍亞洲，在歐美亦有大批粉絲，他們的最新英語單曲《Dynamite》上周五推出，MV以4天時間即突破兩億瀏覽次數，再次刷新最快達到此佳績的紀錄。作為描寫Z世代的劇集，《賞金姐妹花》怎會遺忘BTS？第4集，講述Miles會到訪Blair的家，她立即緊張問妹妹Sterling是否要換掉房中BTS的海報，但Blair又自言很不捨得，最後更表示，「管它的，就算他知道我最喜歡J-Hope，第二喜歡的是Suga又如何？」

保守環境 反叛少女

《賞金姐妹花》創作人嘉芙蓮佐敦（Kathleen Jordan）受訪時表示，本來Blair的房間是貼上女團B*Witched的海報，她到片場時反問自己，「似乎有點過時了，以Blair的年紀，又怎會知道B*Witched？」最後劇組換了BTS的海報。嘉芙蓮表示，有年輕人告訴她到底什麽是潮流感覺真好，「老實說，這一幕是團隊其中一名最年輕的編劇幫我們寫的」。

《賞金姐妹花》確實洋溢着青春氣息，雖然劇中背景是保守的美國南方，孖妹的祖父是支持擁有槍械自由的富裕老頭，圍繞她們母親身邊的是意識形態保守的貴婦，同學大多是開口閉口的宗教與道德道理王。Sterling和Blair基本上沒偏離家庭與學校教育的原則，但她倆有着一種忠於自己的反叛，譬如Sterling跟男友Luke發生婚前性行為，她知道不容於信仰與團契的同學，但忠於自己感覺，她是真心喜歡Luke，所以不認為有錯，及後更向母親坦誠，彼此因而加深了解。

其中一集，孖妹要通緝一名破壞很多南方歷史人物雕像的棄保潛逃疑犯Clea，她們發現Clea的破壞路線連結出來的就是男性生殖器模樣，從而推測出她下個犯案地點。Clea聲稱，她破壞的雕像都是支持蓄奴的人物，孖妹表示理解及同情，反而Bowser誓要緝捕她歸案，孖妹反問他不也是黑人嗎，怎不認同Clea觀點？Bowser的原則卻是針對棄保潛逃者，無分膚色種族，所以雖遠必誅。Clea被捕前，說出破壞雕像路線是刻意設計的，因為像男性生殖器，是抗議父權的象徵，孖妹立即表示認同。

此劇情節有時看似很兒戲胡鬧，編劇描寫兩名少女主角卻沒有惺惺作態。