亨利卡維獲讚史上最帥「福爾摩斯」

自認是《福爾摩斯》原著粉絲的亨利卡維表示，收到電影公司邀請扮演神探福爾摩斯（Sherlock Holmes），感到又驚又喜，由於過去已有太多男星作出優秀示範，包括班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）及羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）等，因此他決定要扮演一個更具人性和體貼的新版本。無論如何，預告一出，網民已率先稱讚亨利卡維是「史上最帥的福爾摩斯」。

至於在《怪奇物語》扮演少女Eleven的美莉布朗，得悉新片角色是個長髮又打扮時髦的女生，為此感到興奮不已。飾演其母的海倫娜寶咸卡達，對這個「女兒」讚不絕口：「美莉布朗好厲害，她只有16歲，但在處理角色情感和心理方面卻相當成熟。」