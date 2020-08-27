《香港國際影視展2020》網上舉行 無綫大曬冷 王浩信陳豪各孭兩劇

無綫今年推介多部新劇，兩名視帝王浩信、陳豪各有兩劇，王浩信有《踩過界II》及《刑偵日記》；陳豪則有《愛美麗狂想曲》及《陀槍師姐2021》。王浩信在《刑偵日記》與影后惠英紅鬥戲，角色患多重人格症，再次考驗演技。陳豪在《愛美麗狂想曲》及《陀槍師姐2021》分別跟視后李佳芯、宣萱合作。無綫焦點劇集還有林峯與馬國明主演的《使徒行者3》，馬國明劇中一頭灰髮搶鏡。歐陽震華與萬綺雯主演的《伙記辦大事》；陳展鵬、陳山聰合演《唐人街》都備受關注。

ViuTV亦推介多部劇集，包括胡杏兒、吳家麗主演的《熟女強人》、鄧麗欣的《男排女將》、鄭中基與張可頣的《暖男爸爸》，以及周秀娜與吳綺莉的《太平紋身店》等。

英皇推介陳木勝遺作

電影方面，英皇電影有蔡卓妍與周柏豪主演的《感動她77次》、劉青雲與林峯的《神探大戰》、陳木勝遺作《怒火》與《緊急救援》等。天下一電影有古天樂主演的《尋秦記》、劉青雲的《明日戰記》等。寰亞電影有吳鎮宇、張智霖與古天樂主演的《暗殺風暴》、王菀之與梁漢文的《阿索的故事》等。寰宇影片則有劉德華主演《拆彈專家2》與鄭中基的《阿龍》等。

娛樂組