被惡意狙擊 回應得罪網民 廖慧儀毋懼影響選情

廖慧儀近日被發現與網民舌戰，有網民在她的社交網，發表含惡意的批評，嘲她是姣婆，她回應對方錯字百出，應好好讀書，她的男友護花心切，亦加入戰團，留言反擊。廖慧儀形容是單方面被網友攻擊，她說：「我不是反擊，只是不想講太多，就叫網友加油，卻換來朝7晚10不停留言，佳麗提我關閉留言功能，不過我不介意，不會影響我。」對於被指揶揄網民好好讀書，她說：「見到網友寫錯字，自己睇唔明，才勸告學中文。」

男友戲言被放大

不怕得罪網民影響選情？她說：「如果憎我，我做什麼都不鍾意，喜歡我不會傷害我，人與人之間尊重好重要，我一直都好客氣。」對於男友為她反擊網民，她說：「我有叫他不要說太多，但他忍不住。」男友留言買她會輸，廖慧儀稱男友只是說笑，網民卻將焦點放大，強調與男友感情穩定，男友一直很支持她。

陳楨怡郭柏妍 有舞蹈底子

陳楨怡與郭柏妍受訪時表示有舞蹈底子，比較容易掌握舞步，但不敢輕視比賽，最近日練夜練跳舞和才藝表演，陳楨怡說：「公司安排排舞師一對一教我們，他們教得好好，我一有時間都對鏡練，希望練熟一點。」怕不怕正式賽時發台瘟？郭柏妍說：「我同陳楨怡企得好近，就算休息、食飯時，都一齊聽住音樂練習，會互相提大家。」

謝嘉怡生日願望奪冠

謝嘉怡、黃婉恩稱小時候曾學過跳舞，卻跟不上節奏，黃婉恩賴企位有調整，她說：「我好緊張，會多練習，找其他佳麗教我，希望盡力做好。」謝嘉怡解釋之前鞋踭勾裙尾而傷腳，已經睇醫生，她說：「跳舞時有點腳痛，所以忘記了手勢。」昨日適逢她25歲生日，獲黃婉恩請食蛋糕，她笑說：「比賽前只敢食一啖蛋糕，生日願望做港姐冠軍。」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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