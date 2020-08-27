花瓶奮鬥12年成為女主角 高海寧感情碰壁：我執著

高Ling笑言首嘗3劇連環出街，心情矛盾，開心但又擔心觀眾會混淆，幸好3角色造型和性格都不同。入行12年，高Ling總算擺脫花瓶形象，觀眾開始留意她的演技，她坦言有「守得雲開見月明」感覺，「很開心觀眾看到我的努力，當初為演好每一個角色，我下了很多苦功，雖然演技還需磨練，但我真的有努力過，甚至我想改變大家對我性感的看法，有段時間刻意拒絕性感。但人生很得意，當我學識看開時，觀眾又會看到你的改變，開始去欣賞你的努力和進步」。不過高Ling表示過了30歲後，性感對她來說，是展現女人味的一種，不是每個女仔都可以被人用性感來形容，故她坦然接受。

不明為何性感等同不正經

一路走來不易，但高Ling自覺是幸運的，由選港姐開始已受到大家關注，與此同時也面對很多抨擊和一堆揑造的負面新聞，承受很大的輿論壓力，「但我很感激這些輿論壓力，如果不是一入行就經歷過，我不知自己原來可以如此堅強。幸好我為人樂觀，捱過那段時間」。經歷讓高Ling明白無論幾努力都好，總有人喜歡或不喜歡，學會感激鼓勵和支持她的人之餘，同時亦要多謝一直都不太喜歡她和抨擊她的人，給她動力去愈做愈好。

高Ling憶起這些年，多難聽的說話都聽過，廿多歲時很介意別人看法，試過為此不開心到喊；而且有少少不公平的是，不明為何身材好或給人感覺性感，便會跟「不正經的女人」畫上等號，再加一些亂寫一通的新聞，令外界誤會她很有機心；她當時沒刻意解釋，因解釋都是「嘥口水」，決定以行動證明給大家看她是怎樣的人，「我覺得咁多年之後，我是做得到的。由跑龍套到有名的角色，跟住捱到配角，再努力攀到女主角，我真是一步一腳印走到今天，也很慶幸條路是這樣行，經歷過這些風雨，就算將來面對什麼打擊，我都可以很硬淨。我目標是想成為一個真正的演員」。

不介意到內地發展

早前客串內地劇《三十而已》，演技獲網民激讚，當中掌摑女主角江疏影一幕更成為熱話。高Ling說很開心，事前沒想過，當時是經過兩次casting後被選中，但因遷就檔期，只得兩日時間去拍9場戲，所以根本沒時間熱身，一來就要中，「我未試過三四頁的情緒戲一鏡落，如果NG就要從頭來過，所以當刻很大壓力，慶幸自己背熟對白才到場。很開心導演都讚很好看，讓我覺得很有滿足感，原來都有人認可自己識做戲。（會否順勢發展內地市場？）視乎公司安排，如果有機會都不介意嘗試」。

自認思想傳統與舊派

事業上升之際，感情卻捲入一場小風波，與音樂人鄧智偉分手收場。是否已放低這段感情？高Ling表示很多事情都是順其自然發生，她是喜歡計劃的人，但在娛樂圈很多事情是沒得計劃的，感情亦然。提到在社交平台的一句「對於感情，我是一個執著的人。」高Ling解釋：「我是認定一個人，眼中就不會有其他人。可能自細受家人影響，思想比較傳統和舊派，例如以前的東西壞了會去修理，但現在會丟掉換個新的，我覺得無論遇到任何人，大家的成長背景都不同，一定有磨合期，不能這個不適合就揀另一個，另一個可能也有不適合的地方；反而是相處過程當中，大家能好好去認識對方，願意去磨合，因為愛而包容對方的缺點，才可長遠走下去。」

不會覺得靚仔就亂試

談到擇偶條件，高Ling笑言當人愈大，就不會給自己太多限制，「但我需要有愛情；麵包同愛情，我會揀愛情，麵包我自己都識賺，同埋對方身上一定要有一個特質吸引到我，令我很欣賞，才會開始去認識他，而不會覺得靚仔就亂試」。高Ling向來低調處理感情事，笑問下次拍拖會否考慮效法馬國明和湯洛雯轟轟烈烈公開愛一次？她表示每人處理方式不同，她都是偏向低調，因工作已長期在鎂光燈下生活，「我不能高調，不想每次見記者都被問，抹煞了工作上的努力」。

33歲的高Ling之前講過渴望35歲前結婚，問現在是否要押後？她直言順其自然，不會為嫁而嫁，「我對婚姻是有憧憬的，我一定會結婚想生BB，既然我有這個心，變相我一定相信婚姻等於幸福，而感情的經歷會讓你學懂怎樣去經營一段感情。有變的是，以前可能覺得婚後便全心全意相夫教子，但現在婚後都想繼續事業，這才會有自己的價值。我努力了12年，都是想大家覺得高Ling識做戲」。

Outfit：Whistles

Shoes：Wandler

Styling：wwchezw

Make Up：諺瞳小白（littlewhite_makeup）

Hair：Hei （Essensuals Toni & Guy Hair Salon）

場地：Pier 1929 @Wan Chai Pier

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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