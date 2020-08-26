《屍殺半島》周五上映 姜棟元拍片賀香港戲院重開

《屍殺半島》原本7月15日在港首映，因疫情戲院關閉叫停。《屍殺半島》已在韓國、台灣、新加坡、馬來西亞、美國等地開畫，票房全數報捷，截至前日（24日），韓國入場人次已達3,805,190，上星期於美國開畫更打入北美票房第7位，全球票房近4億港元。香港壓軸上映，男主角姜棟元特地拍片呼籲香港觀眾入場支持。他說：「知道香港戲院因為疫情原因而停業，《屍殺半島》因此而延期上映，真的很可惜。但很開心聽到戲院終於重開，《屍殺半島》亦會於戲院重開當日與香港觀眾見面。大家一定要在戲院觀賞，希望大家多多支持。」

黃綺琳提醒觀眾注意衛生

《幻愛》在關院前累計票房近900萬，再重新上映，導演周冠威說：「上個月戲院封閉，對於只上映了13天的《幻愛》是一個頗大打擊。得知星期五戲院能夠重開，確實有些興奮。這段時間香港變化很大，很難掌握將來的事，鼓勵對《幻愛》有興趣的朋友，把握機會盡快入戲院觀看。」

《金都》導演黃綺琳不忘提醒觀眾捧場時，在戲院要繼續注意衛生。《叔．叔》導演楊曜愷期待戲院重開，希望觀眾繼續支持《叔．叔》，又說在大銀幕看這部戲感覺更深刻，更加動容。疫情影響下，內地戲院曾關閉數個月，上月20日解封，陸續開放營業。據內地傳媒報道戰爭片《八佰》在8月21日上映，截至8月25日凌晨，票房突破10億人民幣，是2020年首部10億票房的電影。

娛樂組

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