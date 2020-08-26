陳自瑤濃妝婚照迎39歲 網民唔認得 老公王浩信力撐畀like

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前晚YoYo在Instagram貼了一輯在荷花池拍攝的靚相，復古造型跟平日的她不一樣。她留言：「這是一份送給自己特別的生日禮物，這些年，我不斷嘗試從內到外突破自己，走出自己的舒適圈，嘗試多一些不同的元素，在自己身上發掘多一點的可能性，而拍攝這輯相片，也是希望尋找不一樣的自己，當我置身於這片荷花池，我深深地被這畫面震撼了，一直很喜歡荷花那種清麗脫俗的美，出於污泥而不染的潔，此情此景此刻，有看到不一樣的我嗎？」

迎接39歲生日，YoYo自我鼓勵，她說：「口說不想被局限，但很多時卻是自己局限了自己，我覺得要突破自己，就是要勇於嘗試，人生也是一樣，不是嗎？」YoYo拍攝荷花池靚相外，穿著半透明婚紗，大露背兼長靴露腿，靚媽變型女。

發掘更多可能性

她接受《明報》電話訪問，透露一直不斷想突破自己，發掘更多可能性，這輯照片不是平日大家所見的「YoYo樣」。她的淡妝靚相大家見得多，希望大家看到她作為藝人在角色與造型的變化，不想死板與單一。

有網民指幾乎認不出她？YoYo說：「我正想大家第一眼認不出我是誰。未必所有人也接受到我的變化，今次變裝是給自己與別人新鮮感。坦白說初時我也抗拒濃妝與新造型，這些也不是我平日所穿的服裝。造型師說服我，復古造型就是這樣。」

對於YoYo在社交網貼出新相，老公王浩信都有畀like。YoYo接受了新嘗試，她稱做事不肯去試便不知道效果，也不會知道自己的可能性有多大，正是她想表達的心情。