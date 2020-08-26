馮盈盈睇好賴琦媛有潛質做主持

盈盈表示若有新血口才超越自己，不怕被取代，「我主持這節目後被封爆題女王，這幾年都有點攰了，期待有新火花，歡迎加入節目。」她一直有留意應屆港姐，點評賴琦媛與羅雪妍有做主持潛質；認同賴琦媛人如其名是「寸嘴Ivy」？她說：「我不會這樣形容，她只不過展現性格比較真，我都欣賞羅雪妍性格爽朗，她們能否入行就要睇表現。」此外，電競女神馬俊怡（Rose Ma）疑似有牀照流出，盈盈承認未入行前經朋友認識Rose Ma，但近期工作繁忙，已少聯絡，也沒過問別人私事：「自己不知道、不清楚發生什麼事，不回應太多。」

賴琦媛和侯嘉欣表示落選後心情終可放鬆，賴琦媛連日補充睡眠，瞓到自然醒；侯嘉欣則大吃薄餅、漢堡包、薯條慰藉自己，兩人都希望加入娛樂圈發展，侯嘉欣：「選美期間適應到忙碌節奏，而且累積了一些支持者，希望試試做幕前。」賴琦媛多謝師姐馮盈盈點名提拔，若有機會在演藝圈發展，定會努力做好：「自己對幕前有興趣，而且好多人支持我，不想辜負大家的期望。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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