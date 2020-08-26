新劇面對「極其俊朗」男主角陸永 李佳芯最大挑戰要忍笑

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

在《智能愛（AI）人》飾演機械人的Ali表示仍在揣摩角色，始終是演戲，不可以完全無表情，所以需下苦功，「這個角色不易，圍讀了兩次，還在摸索，原本8月中開拍的，但因為疫情，現改為9月初」。

李佳芯演機械人

Ali劇中與陸永有感情線，她笑言劇情講她是機械人，什麼都不懂，去了陸永屋企，「陸永屋企只有他和蔣志光兩個男人，我年少無知喜歡了陸永，對他感情很深。（劇中會否灑鹽花？陸永對你有幻想？）好似對我有幻想的是蔣志光。總之少少鹹多多趣。」Ali稱最大挑戰是對住陸永要忍笑。陸永是否她合作過的對手中最不靚仔？她笑說：「不要這樣講，我覺得他OK的，有其吸引之處，是特別搞笑的對手。」

談到首次擔正男主角，陸永表示不要拘泥這些，只是一個男角色，女主角就有Ali和馮盈盈。兩名女神劇中要爭奪他？陸永笑言：「爭什麼？她們爭我的戲分，我都不在場的。」拖手或攬攬都無？馮盈盈表示暫時劇本未有，如果劇情需要都不介意。陸永隨即說：「你想加呀？（激情戲只能揀Ali和盈盈其中一個？）Ali是機械人，無激情的配套。」

馮盈盈獲讚講話有進步

陸永透露劇本寫他的角色是外表極其俊朗，現在變了諷刺。Ali說你樣貌特別？他笑言：「又是這些，不靚仔就特別，無特別就好人。（Ali說對住你擔心忍不到笑？）忍什麼，她角色唧都不笑，芯姐咁專業，完全影響不到她。」

盈盈在劇中演女強人，慢慢被陸永融化，可擔心望住對方忍不到笑？她說知道陸永轉數快又多主意，所以要做好功課，以防接不到。陸永亦讚盈盈上完正音班後講話有改善，「以前聽她講話只聽得兩成，現在聽得晒。」

關楚耀演神經質老闆攞正牌發泄

關楚耀表示相隔兩年多再拍無綫劇，心情開心又興奮，他在劇中飾演AI公司老闆，略帶奸兼很神經質，遇到不開心會反枱。他笑說：「在屋企屈了幾個月，可以攞正牌發泄。我在劇中專鬧陸永和馮盈盈。（馮盈盈出名嘈，可擔心耳仔受罪？）我覺得她很溫柔，有看她的綜藝節目，這才是真性情，有什麼說什麼。」他又笑說劇中與Ali和馮盈盈暫時都無感情戲，但知道正在加集數，所以還有機會。

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