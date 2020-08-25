【開箱】陳木勝經典《衝鋒隊》 古天樂與「美國隊長」《保持通話》

提起陳木勝，不少人都會想起他首次掛正導演名拍的《天若有情》，當年袁鳳瑛主唱的同名主題曲大熱，新藝寶唱片公司還把這歌跟片中出現過Beyond的《灰色軌迹》、《未曾後悔》及《是錯也再不分》集合一起推出EP，可見電影和音樂都很流行。

回歸前製作 《衝鋒隊》面對悍匪

陳木勝大多拍警匪動作片，成績參差；翻查近一星期的節目表，發現有線電影台周五深夜會播《新少林寺》；至於影視串流平台Netflix片單比較豐富，可以重溫《衝鋒隊怒火街頭》、《寶貝計劃》、《新警察故事》、《保持通話》與《我是誰》，都是他導演生涯中算不錯的作品，尤其《衝》與《保》兩片。

《衝鋒隊》在第16屆香港電影金像獎獲9項提名，面對《甜蜜蜜》等勁敵，最終只捧走剪接獎。故事講述劉青雲飾演十分能幹的重案組沙展朱華標，吳廷燁扮演的高級督察阿關在一次行動不聽其意見，連累多名同袍受重傷，事後朱怒打阿關，遭受內部調查，吳鎮宇扮演的上司楊智龍力保，朱華標被調往衝鋒隊暫避風頭，卻在上班首日碰上火力充足的犯罪集團劫犯，再到國際刑警總部偷取9000萬美元贓款，其間楊智龍更被重犯教授（于榮光飾）殺害。調職EU後，朱華標手下只有駕駛衝鋒車的老差骨大丹（林尚義飾）、身手不俗的女警Apple（李綺紅飾）、槍械專家麥兜（張達明飾），以及跟足規矩辦事的飯焦（陳小春飾）。此片還有黃秋生扮演悍匪，黃子華客串線人，以及當時仍未走紅的陳展鵬飾演陳小春的臥底細佬。

「一哥」鄧炳強在疫情下參與明星飯局時曾表示，「我做警察，都係學成龍大哥」，他又說：「我唔知點做警察，睇下睇下就識做。」港產警匪片曾是香港最佳PPRB，但不一定是成龍主演的《警察故事》系列，回歸前製作的《衝鋒隊》，也是其中之一。當朱華標得悉要調落EU，十分氣憤，揚言要辭職，他說同樣穿制服，不如轉做消防，了解他的上司楊智龍反問對方為什麽當初要投考警員：「我驚你救火時，聽到有人喊捉賊，你就跟住去呀。」盡現朱盡忠職守的一面。另外，警司分派工作後囑咐衝鋒隊：「你哋飲茶，最好去指定茶餐廳，唔好大搖大擺去無厘頭地方，醒少少，就唔好畀記者影到相，注意下我哋形象。」其後朱華標等人跟阿關衝突，這名警司在「外人」面前力撐下屬後表示，「對外我可以企硬，但喺警隊裏面要講discipline」。如果今天重拍《衝鋒隊》，朱華標對付的還是拿着重火力武器的悍匪嗎？

《保持通話》改編自《駁命來電》

《保持通話》2008年上映時最初票房一般，及後靠口碑突破1300萬，有網民質疑此片抄襲，及後陳木勝澄清，早已買下荷李活片《駁命來電》（Cellular）的版權。後者2004年在美國上映，並非什麽大片，但也收5700萬美元，導演大衛艾里斯（David Richard Ellis）拍過《死神又來了》及《毒蛇嚇機》等，跟陳木勝一樣，都是擅長拍動作戲；編劇基斯摩根（Chris Morgan）更憑《駁》片打響名堂，之後再為《狂野時速》系列撰寫劇本。

《駁命來電》的演出陣容其實頗強勁，包括《九個半星期》金碧辛嘉（Kim Basinger）、《依法犯法》威廉梅斯（William H. Macy）、《換命快遞》積遜史達咸（Jason Statham）；跟《保持通話》古天樂演同一角色的，更是「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），不過當時他才首次擔正，還未成名。

基本上《保持通話》整個劇本跟足《駁命來電》，改動的大概是原著金碧辛嘉有丈夫兒子，而且是丈夫拍到警察犯案；《保》片則講述大S（徐熙媛）是寡婦，跟年幼女兒相依為命，是胞弟拍到國際刑警犯案，招致一家被綁架。原作片長約個半小時，《保》片則有111分鐘，多了十多分鐘的戲分，大概都在塑造古天樂這角色。原作基斯伊雲斯是看來愛玩的青年，謝茜嘉貝兒（Jessica Biel）扮演前度女友Chloe，嫌他自我中心又幼稚，所以離離合合；古天樂卻是中年人角色，有一名兒子，但經常令對方失望，片中開首正是古天樂的家姐要帶侄兒到澳洲，古答應到機場送機，遲遲未能依約。《保》片亦花了不少篇幅營造風趣氣氛，張家輝扮演不得志的交警（其實有點像《衝鋒隊》朱華標），面對「舊恨」張兆輝時的吐氣揚眉，就很大快人心；還有古天樂心急買充電器，卻遇上掛住跟女同事調情的店員王祖藍，亦是神來之筆，兩人把喜感節奏都掌握得恰到好處，編劇和導演應該花了點工夫和心思。