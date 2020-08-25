曾花百萬醫愛妻 遺憾結束18年婚姻 61歲艾威：分開不涉第三者

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艾威婚姻出現問題，近幾個月有迹可尋，今年2月，他在facebook分享文章訴心聲，當中離不開「放、離、斷」3個字，至3月時他再借文章表達心聲：「緣散了，情淡了，再挽回也只剩遺憾。」變得多愁善感。他跟太太分開的消息昨日曝光，他初時未有回應，由於有網民為艾威抱不平，斥Lisa有負於丈夫，艾威挺身回應護妻。

步伐不一致

他堅持以文字短訊回應，看來心情未平復，他承認跟Lisa今年5月分居。艾威是愛妻號，結果擱淺了，分開的原因是跟Lisa看法不同，做法亦不一樣，有問題長期也不能解決，雖然曾努力挽救，惜事與願違。他說：「婚姻猶如二人共舞，若非一拍即合，便須互相遷就去配合，但倘若經一番遷就之後，仍未能步伐一致，必然出現踐踏或絆跌情况，終舞，是唯一解決辦法。」

問及分開是否涉及第三者？他說：「我們之間沒有第三者，仍有聯絡。」據稱艾威願意繼續照顧Lisa的生活，他認為事件中雙方也是受害者，同樣難受，兩人需要一段頗長時間才可回復過來。他慶幸最近有工作，剛為陳果的新戲開工，他稱私事不會影響工作心情。

人狗相依為命

艾威連日在社交平台分享跟寶貝狗Sashimi的照片，他承認幾個月來還未習慣一個人的新生活，61歲的他真正體會到難過。艾威跟Lisa目前是分居，他如此不捨這段感情，是否有挽救婚姻的機會？艾威隔了一陣以扁嘴的emoji回覆。

艾威是無綫第8期（1979年）藝員訓練班學員，同屆有廖啟智與陳敏兒等，在無綫效力多年，是實力派演員。2012年他過檔HKTV，老闆王維基是他的中學同學，他登上男主角位置，跟林文龍與姜大衛主演《三面形醫》。近年艾威不時參與港台電視的製作，以及演出ViuTV節目。