撇甩囝囝拍拖shopping 袁詠儀蹺實張智霖曬恩愛

記者：孫華中

Chilam與靚靚日前拍拖現身中環置地廣場，衣著一黑一白，相當合襯，二人都戴着口罩。靚靚蹺實Chilam手臂乘扶手電梯，之後結伴到一間店舖，靚靚睇衫又睇手袋，跟Chilam交流意見。

買禮物送朋友

最後靚靚滿載而歸，買了一大袋物品離開，步出店時靚靚不忘拖着Chilam，十分恩愛。兩人見到記者開心揮手打招呼，Chilam透露物品是買來送給朋友。

他又說很久沒出席活動，很掛念大家。本月27日是Chilam的49歲生日，未知靚靚會送什麼禮物給老公。

受疫情影響，Chilam很多工作都叫停，月前他完成與古天樂、鄭嘉穎主演的新片《G風暴》，間中拍攝廣告。他很多時間都留家避疫，陪伴兒子網上學習。

靚靚做「疫境廚神」

至於靚靚一直不願意學習廚藝，近日亦加入「疫境廚神」行列，由簡單菜式開始學習，自我挑戰，她第一道菜式是鹽焗手撕雞。