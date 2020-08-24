58歲陳木勝鼻咽癌不治 劉德華：很難接受 古天樂：心情低落

娛樂組

陳木勝最後一部執導作品是謝霆鋒、甄子丹主演的《怒火》，去年底已拍竣，正排期上映。陳木勝拍攝《怒火》片時感身體不適，檢查後證實患上鼻咽癌末期，完成拍攝後已無能力做後期，交由其他人接手。他最近數月在沙田威爾斯親王醫院留醫，日前經楊受成安排轉到養和醫院，但轉院兩日不敵癌魔病逝。他與太太育有一子一女，他們心情悲痛。

合作8片 林小明讚有才華

寰宇電影老闆林小明接受《明報》訪問說︰「他（陳木勝）很積極和樂觀對抗病魔，接受治療，有很多人介紹醫生給他。我知道他患癌很愕然，今（昨）日收到他離世消息，好痛心，好可惜，好遺憾！」他與陳木勝相交20年，合作過8部電影。他盛讚陳木勝有才華，拍過多部出色電影，工作非常認真、脾氣好。林小明慨嘆：「發病約1年就走了。現在沒什麼可做，看看他的家人有什麼要幫忙。」英皇電影表示《怒火》團隊難過、哀慟與不捨，會秉承導演要求完美的宗旨，落力將影片做好，不辜負陳導演心血，並向他致以最崇高敬意。當年《天若有情》由杜琪峯監製、陳木勝執導，杜琪峯對陳木勝離世感難過，讚他當年好幫得手，是好好的導演。劉德華與陳木勝除《天若有情》，還合作過《嘩！英雄》、《新少林寺》，他傷心說：「很難接受，很心痛，但人生無常！」

謝霆鋒視為恩師

古天樂與陳木勝合作過《寶貝計劃》、《保持通話》、《掃毒》、《五個小孩的校長》等電影。他回覆傳媒以「心情低落」形容此刻情緒。

謝霆鋒與甄子丹演出陳木勝最後作品《怒火》，謝霆鋒在社交網悼念：「陳木勝導演離開了我們，從《特警新人類》、《新警察故事》、《新少林寺》、《男兒本色》……到《怒火》，他是我的恩師，不管是演戲還是做人，都深深影響着我。永遠懷念你，Benny導演。」甄子丹心情沉重：「不知怎樣形容這沉重和悲傷的心情……永別了朋友，一路走好！」

郭富城憑《三岔口》金馬獎稱帝

郭富城憑陳木勝執導的《三岔口》，首次在金馬獎稱帝，郭富城說：「知道導演離世的消息，很愕然，很難過，一時間亦未能接受。他肯定是我電影生涯中，一位很重要的導演，由《天若有情2》到《三岔口》，他都畀我很多演出上的導航。他除了是一位好導演，亦是一位心靈導師、良友，人品好好。他的離去，肯定是電影界一大損失，我會永遠懷念他！希望他的家人節哀！」

關信輝聞噩耗泣不成聲

楊千嬅主演的《五個小孩的校長》由陳木勝監製，她說：「很突然、很難過，到現在還不能接受。他是一個很好的導演，大愛無私，正義感和十分有愛心的好人。感謝曾經在拍攝過程的教導，感謝他給我們那麼好的作品，永遠懷念。」《五》片導演關信輝接受《明報》訪問時泣不成聲，說兩人是多年好友，無所不談，陳木勝叫他要做個好導演、要堅持，遇上幾大困難都要克服，從陳木勝身上他學會堅毅。6月時曾跟陳木勝短訊聯絡，當時答他在努力中，很不捨得對方。

另外，蔡卓妍、陳家樂、馮德倫、何珮瑜、譚耀文、呂頌賢等圈中人亦有發文悼念；蔡卓妍難忘拍《新警察故事》一幕拘留室戲，陳木勝讓她自由發揮。她眼中陳木勝脾氣超好，樂於起用新人。馮德倫說陳木勝是支持香港電影的強大力量，是一仁慈、道德高尚的紳士。譚耀文一直仰慕陳木勝，去年獲邀參演《怒火》好激動，沒想到再見已是離別。