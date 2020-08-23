【開箱】《新生代玩轉政治》 未來領袖與最後勝利

退伍軍人贊助的學生夏令營

Boys State是美國退伍軍人協會等兩個老兵組織贊助的中學生夏令營活動，由1930年代開始舉辦，全美每個州份都有，男女分開，當中7個州會把男女夏令營安排在同一星期同一地點舉行。在約一周時間，學生分成兩個政黨，他們要透過聯署、拉票、政見、演講及辯論爭取最多的支持者，投票選出黨主席之外，最後兩黨代表會正面交鋒，再選出州長等各個重要職位，過程如同體驗了一次美國政界的現實運作，其實這亦是一種未來領袖訓練營。片中開首沒多久已看到很多政壇名人曾參與Boys State的舊照片，包括前總統克林頓（Bill Clinton）、前副總統切尼（Dick Cheney）等。

據報道《新生代玩轉政治》夫妻檔導演謝西摩斯（Jesse Moss）和雅曼達麥冰（Amanda McBaine）是受2017年得州的Boys State影響；該年兩黨學生辯論的題目之一是「得州脫離聯邦」，更因此登上報章頭條。謝斯表示當時閱報後實在很好奇，到底這些少年要挑起內戰嗎？之後又會和解嗎？所以2018年，他跟太太雅曼達帶同攝製隊到了得州奧斯汀拍攝夏令營一個星期的活動。從1100名年約十六七歲的少年身上，看他們如何模擬一次選舉。據悉續集《Girls State》本計劃今年開鏡，受新冠肺炎疫情影響被迫延期。

分成兩個政黨的模擬選舉

在夏令營1100人分成Federalists及Nationalists兩個政黨，很快就發現，導演鎖定4個最有趣也各有代表性的人物，分別是Federalists的黨主席Ben Feinstein，他3歲因腦膜炎，其中一腿被截肢，一邊手的前臂也受影響，但你完全不覺得他要從中得到什麽同情，而且還會以自身的缺陷開玩笑，同時爭勝之心異常強烈。Ben在家中桌面有一個列根總統的公仔，他對家人亦表示，美國聚焦種族、性別等議題而不是個人成敗，他認為並非好事。

另一是Nationalists的黨主席Rene Otero，他跟其他受訪者不一樣，並非在得州土生土長，反而剛從芝加哥遷居來此不久。Rene說從來未看到一個地方有那麽多白人，但他口齒便給，輕鬆取得黨主席之位，後來面對彈劾亦無畏無懼，只是沒料到成為對手的攻擊材料。

同樣是代表Nationalists的候選人Robert MacDougall，外形不俗，走保守路線，當黨內初選演說後，他自知不及對手，如果真的在政壇發展，他聰明或不足的地方正是，太過現實，記得他說：「為了取勝，有時候必須說你必須說的話，這就是政治。」

極好的政客不等同讚美

無疑導演最喜愛的人物當是underdog的Steven Garza。他是墨西哥移民第二代，念到高中，已是家中學歷最高。Steven自言是進步派，受桑德斯（Bernie Sanders）啓發，另外最喜愛的政治人物是拿破侖。他代表Nationalists競逐州長，在黨內初選時，卻連拿夠30個簽名支持也頗為困難。Steven沒有Robert的突出外形，也不像Rene般一開口就鋒芒畢露。但他的初選演說，講出自己真正的政治信仰，譬如參與反槍示威的「為我們的生命遊行」（March for Our Lives），其實是真正打動人心的力量。面對大群支持保守主張的同學，他能否獲得最後勝利？留待觀衆在片中找出答案。

這群只有十六七歲的少年參與虛擬的選舉遊戲，還有辯論法案的機會，誠如片中某名學生所言，要他們講減稅？未免太沉悶了，所以他們會提出「禁止全國簿餅繼續使用菠蘿餡料」，甚至「外星人入侵」等看似兒戲的議案；但同時他們也會使手段製造話題，抹黑對手，跟成年政客大同小異，這是人性還是民主競選機制的必然？Rene形容對手Ben的一句話或可提供答案：「我想他是一個極好的政客，但我不認為極好的政客是頌辭。」