亞洲模特兒比賽下月閉門進行 許賢杰大熱 卓淑貞粉絲涉買票

李展程陳勇龍曾參加《造星II》

由於本地疫情仍未全面受控，大會為安全起見，將以閉門形式進行，不設現場嘉賓及觀眾。賽前防疫措施包括全面徹底消毒天橋舞台外，工作人員要全程戴口罩，後台亦特別加大，令參賽者和台前幕後工作人員有清潔及寬敞空間保持社交距離。20名參賽者中，李展程（Jonathan）與陳勇龍均參加過ViuTV真人騷節目《全民造星II》，落敗後再挑戰模特兒比賽，勇氣可嘉。另一名男參賽者許賢杰（Jacky）網上粉絲人數眾多，賽前被捧成大熱門。

鄭可琳獲薛家燕力撐

女參賽者方面，卓淑貞（Hannah）是ViuTV節目《今晚趁熱食》客席主持，由於樣貌跟黃翠如有點相似，故被網民封為「翻版翠如BB」。之前接受網上投票期間，大會發現有粉絲「買票」撐Hannah，在審慎核對後發現有9000張是可疑票，已即時作廢，不過仍被視為比賽大熱的Hannah則未受事件影響心情。

鄭可琳（Ruby）於2007年已是家燕媽媽藝術中心的學生，今次參選獲家燕姐在facebook留言打氣。

記者：林蘊兒