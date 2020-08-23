讓子女選擇去留問題 森美留港照顧雙親無想過移民

香港再度出現移民潮，森美卻從來沒有移民打算，他解釋道：「因為已習慣在香港生活，最重要是要留港照顧父母。」他育有17歲兒子梁曦樂和13歲女兒梁曦童，兒子之前在英國讀書。森美表示子女將來的去留問題，就讓他們自己選擇，「如他們在外國讀書，畢業後決定不回港，我也不會左右他們的決定，到時他們已有足夠能力決定自己的路，就如他們對政治都有自己一套，會轉顏色，以前明明說自己是藍，現在就話是綠，說黃加藍變綠」。

眼見很多港人選擇移民，決定離鄉別井出走他方，森美語帶唏噓道：「有時見到香港人都好掙扎，離開香港的原因，是因為好失望，為何一個人會那麼失望？就是因為很愛，我懷疑選擇離開的，就是最着緊香港的一班人，所以我都覺得他們很痛苦。」

豁然面對罷睇風波

森美在無綫多年，2018年終有機會在劇集《過街英雄》首次擔正做男主角，可惜因種種原因，該劇足足封塵兩年，到終獲安排播出又掀起罷睇風波。森美豁然面對，懶理黃藍政見立場，只求享受拍攝過程做好自己，為觀眾帶來歡樂。他說：「如剛出道，心情可能會忐忑，現在不會了，知道好多事都講運氣，永遠不知件事最後是好運還是不好運。好似做主角好開心，拍完無得播會不開心，到了有得播又開心，有人罷睇又不開心，前特首話唔畀播又不開心，原來他無講過又開心番。如果次次都理得咁多，真的會心臟病發！」

識感恩就是好運

森美稱蘇民峰曾批他39歲會行20年大運，他一直想剝對方棚牙，心想仲邊有運行呢？他說：「之後才發覺也不是，以前很辛苦工作，結果都覺得麻麻哋，又不懂享受，近年與陳豪拍了套劇，很少戲分但大家又很喜歡。自己不是旅遊專家，只喜歡去日本旅行，節目《森美旅行團》又好受歡迎。拍完這套劇至今才播，連前特首梁振英都出了兩個post講我，這樣還不算好運麼！終於明白當你做完一件事，識得感恩就是好運了。」他笑稱早於《森美旅行團》已有人說罷睇，不過收視都好好，最後還攞到獎，即是證明不用太擔心。

無人會知將來怎樣

森美並不擔心因政治立場影響，沒機會再當男主角，因拍《過》劇已享受了，亦心知不會有太多機會，他說：「現在覺得觀眾有自由，可以不同原因不看你，演員是一個顏色，有人鍾意藍色，但你偏偏是紅色，你有幾紅觀眾都可以不看你。既然是這樣，那就做好自己本分，享受過程就可以了，只要不是因樣衰而不看我，已經很開心。」但他表示曾因顏色立場影響工作，原定找他演出的電影，因會安排在內地上映而換角，他也只能說：「這是每個人的選擇，無就無吧！都無辦法，就看看將來有什麼方向，無人會知將來怎樣。」

不要因政見對立傷感情

會否後悔表態？森美說：「無得後悔！也有人覺得我不夠表態而不看我，黃的嫌我做TVB不夠黃罷睇，藍的又話我黃罷睇，所以我是紅色，是奇怪的顏色，做一些自己認為啱的事，我不是用政治理念來宣傳，是講自己感受到的事，講得最多是如家人政見不同時，不要鬧交，因永遠說服不到對方。所以我仍堅持即使大家政見不同，朋友或親人之間都不要太傷感情。」

服裝：Blaack

場地：Whatever Bar & Restaurant

記者：林祖傑