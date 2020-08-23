嘆香港千瘡百孔感心噏 黃秋生考慮留台教戲賣叉燒包

黃秋生回港後正忙於搬屋，處理大量物品，單是書籍也有過萬本，他表示稍後又再赴台灣拍飲食節目，考慮在當地開班教授戲劇和開叉燒包店，在港月租數萬元自住的房子，丟空無人住實在太浪費。他呻窮說︰「現在慳得就慳，要縮減開支，總之邊度有工作、有錢掙就去邊度，香港現在零工作，在港做乜？」

讚台控制疫情嚴謹

談到首次拍台劇，秋生稱合作得非常偷快，大家都很斯文，又對台灣這個地方讚不絕口，「台灣雖沒香港那麼現代化，但入面個餡很好、很安全，政府防疫措施做得很好，食肆旺到晚晚爆滿要預約，雖沒內地遊客，但自己人補數，這方面香港學不到。抗疫應該對事不對人，但香港是對人不對事！在台灣，就算是台灣人入境也要隔離，我在台灣隔離的14天，朋友送物資給我，看更會緊隨到門外，按門鐘放低物資便要離開，不讓我跟外界接觸。每天由早上10時開始，警局和防疫中心開始Call我，問我有沒有問題和報告體溫，十分嚴謹，這樣才可以控制疫情。」

稱香港限聚令是笑話

秋生嘲香港政府實施的限聚令，「3人食飯就會傳染，2人就唔會，病毒夜晚6點後就傳播，朝早就唔會，真係笑話」。他感慨香港作為國際大都會搞到千瘡百孔，真是奇蹟，他說︰「香港本來係A班，現在變成F班，那麼美麗的地方搞到千瘡百孔，真是難以置信，將國際金融中心的地位拱手讓給周邊的地方。我在香港生活了幾十年，睇到都好心噏！」

有工作留留吓自然留低

至於會否移居台灣？秋生認為在當地有工作的話，就自然會留下來，「留吓留吓就……唔使夾硬來的，好自然，像一對男女約會多了，就自自然然會結婚。我都習慣台灣的生活，完全不抗拒，台灣實在是個好地方，保護農業、環保意識強又民主、衣食住行都便宜、醫療又好，我拍劇期間，眼睛發炎和牙痛，醫生都很快幫我搞掂。自我媽媽離世後，身體出現的牛皮癬加濕疹，看了很多醫生都不能根治，但搽了台灣出產有蘆薈成分的成藥即痊癒」。

記者︰柯美