賓艾費力再演蝙蝠俠 客串《閃電俠》對撼米高基頓

現年48歲的賓艾費力，繼《蝙蝠俠對超人：正義曙光》後，再在《正義聯盟》扮演蝙蝠俠，但遭網民嘲諷「又肥又老」，就連《猿人爭霸戰》三部曲導演麥維斯（Matt Reeves）開拍新版《蝙蝠俠》電影，都改用《吸血新世紀》型男羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）擔綱同名主角。

導演大讚故事感人

不過，從《正義聯盟》分拆的獨立電影、艾薩米勒（Ezra Miller）再次扮演同名角色的《閃電俠》，導演安迪慕式提（Andy Muschietti）卻力排眾議，力邀賓艾費力重操故業，據他表示，賓艾費力已經收到新片劇本，並答應演出，「戲中他跟艾薩米勒的互動，是全片的感情核心，將會相當感人，源於二人的母親同樣被壞蛋所殺，觸動了他們的情緒」。

《閃電俠》暫定明年春季開鏡，並於2022年6月上映，故事講述閃電俠在平行世界遇上正義聯盟拍檔，可是他們正邪難分，因此賓艾費力與米高基頓飾演不同時空的蝙蝠俠，勢必出現龍爭虎鬥。

獨立調查歧視風波

賓艾費力跟艾薩米勒合演《正義聯盟》期間，兩人關係不俗，然而飾演「鋼骨」的雷菲沙（Ray Fisher），卻對此片導演佐斯維頓（Joss Whedon）非常不滿，早前透過社交媒體鬧爆對方在拍攝期間，欺凌並歧視演員和工作人員，事件經過一個多月時間發酵，昨日電影公司終於作出回應，據綜藝網站Variety報道，他們將會透過第三方人士，展開獨立調查，希望找出真相。

另一方面，從本周日（香港時間）凌晨1時開始，電影公司透過網絡舉行全球DC超級英雄粉絲大會（DC FanDome），屆時將會發布多齣新片消息，包括薩克薛達（Zack Snyder）重新剪輯的《正義聯盟》導演版本，至於新版《蝙蝠俠》導演麥維斯昨日亦透過社交媒體，提早公開新片商標，以及美籍韓裔漫畫家Jim Lee繪畫的電影海報，藉此為粉絲大會造勢。

長達8小時的DC超級英雄粉絲大會，屆時將會透過HBO GO及Warner TV（Nor TV 510台）直播，本地粉絲亦可同步收看。