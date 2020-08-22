阿倫低調開生日會預祝七十大壽

未開張餐廳舉行 20多人參與

阿倫昨午在尖沙嘴一間未正式開張的餐廳舉行生日會，據稱有20多人參與，包括李克勤與太太盧淑儀、狄波拉、晨曦足球班主周文曦與老婆崔嘉寶等。是次生日會好秘密，眾人避過在正門出入。餐廳現場佈置，原本在玻璃幕牆以氣球砌了「HAPPY BIRTHDAY ALAN」字樣，但生日會未開始已被除下來。壽星公阿倫由秘密通道入場，有人在場外不時聽到熱鬧的歡呼聲。事件曝光後，有網民質疑阿倫的生日會違限聚令。

平日阿倫喜歡分享身邊事，他所到之處與同行朋友皆在微博「現場報道」。就7月中明星足球隊踢波，他也拉梁漢文跟現任葵青警區指揮官謝振中在球場合照，並在微博分享，結果累梁漢文被網民洗版狂鬧。昨日他的生日會卻顯得好秘密，他沒有分享照片，同場的嘉賓也沒有發布照片，看來阿倫大一歲學懂有些照片不能在社交平台分享。

娛樂組